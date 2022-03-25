像人类一样的猫可能患有哮喘：预防哮喘所需的一切

小猫健康的重要性对于它们长寿、充实和简单的生活至关重要。这就是为什么每两年去看兽医很重要的原因，因为早期发现任何疾病都可以确保几乎完全成功的治疗。

猫可能患的疾病包括哮喘。 这种疾病的早期发现并由兽医适当治疗，通常具有很好的预后。但是，这也可能是危及生命的紧急情况。

据估计，猫哮喘会影响1％至5％的猫，更常见的是年轻至中年的猫。 被发现和诊断的平均年龄定为 4至5岁；因此，许多患有哮喘的猫在生命的早期就出现临床症状。

猫科动物医学专家玛丽亚·伊内斯·罗萨蒂（MN 8505）解释说：“像人类一样，猫科动物也可能患有这种影响支气管的慢性和复发性炎症性疾病。”

这位专家描述说：“粗略地说，当 michi 患有哮喘时，会发生什么情况是支气管收缩并发炎，这会导致呼吸困难。”“注意任何中度至重度咳嗽也很重要，因为将咳嗽与排出毛球混淆是很常见的。在哮喘的情况下，动物通常会伸展脖子，向下倾斜头并出现痉挛，好像它想得到窒息但没有成功的东西，” 罗萨蒂说，他还负责Puppis的 “Cat Friendly” 团队。

猫科动物医学专家玛丽亚·伊内斯·罗萨蒂（MN 8505）解释说：“像人类一样，猫科动物也可能患有这种影响支气管的慢性和复发性炎症性疾病。” 照片：克里斯汀·克洛斯/DPA

根据兽医的说法，关键是要设法减少可能触发或加剧体内这种反应的因素。最常见的建议是 避免使用封闭的卫生托盘和使用会产生大量灰尘的沙子，避免接触烟草烟雾，以及使用气溶胶、环境喷雾剂、香等。还建议对房间进行通风，吸尘并通过湿抹布，而不是dust子或干布，并避免猫超重。

需要注意的症状：呼吸急促、比平时快、呼吸浅、呼吸时喘息或发出噪音、张开嘴巴呼吸、粘膜发蓝以及冷漠、疲倦或不耐受运动。可能会出现中度至重度咳嗽，偶尔伴有恶心。那些对猫负责的人通常可以通过 “驱逐” 毛球将咳嗽与过程混为一谈。猫在咳嗽时身体的位置是典型的。

我怎么知道我的猫是否患有哮喘？支气管哮喘的症状是什么？

冷漠，疲倦，对运动或活动不耐受。也是由于缺氧

有这种问题的猫最常见的症状是：

呼吸困难（呼吸困难）。呼气通常比灵感受到的影响更大。

比平时更快，浅呼吸（呼吸急促）。在最严重的情况下，动物张开嘴巴可能会出现快速呼吸，因为通过鼻腔通道吸入的空气是不够的。

当空气通过发炎的支气管和狭窄的气道时，呼吸时会吹口哨或发出噪音

由于缺乏氧合，蓝色粘膜（紫绀）。

冷漠，疲倦，对运动或活动不耐受。也是由于缺氧。

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