像人类一样的猫可能患有哮喘：预防哮喘所需的一切

小猫健康的重要性对于它们长寿、充实和简单的生活至关重要。这就是为什么每两年去看兽医很重要的原因，因为早期发现任何疾病都可以确保几乎完全成功的治疗。
猫可能患的疾病包括哮喘。这种疾病的早期发现并由兽医适当治疗，通常具有很好的预后。但是，这也可能是危及生命的紧急情况。
据估计，猫哮喘会影响1％至5％的猫，更常见的是年轻至中年的猫。被发现和诊断的平均年龄定为 4至5岁；因此，许多患有哮喘的猫在生命的早期就出现临床症状。
猫科动物医学专家玛丽亚·伊内斯·罗萨蒂（MN 8505）解释说：“像人类一样，猫科动物也可能患有这种影响支气管的慢性和复发性炎症性疾病。”
这位专家描述说：“粗略地说，当 michi 患有哮喘时，会发生什么情况是支气管收缩并发炎，这会导致呼吸困难。”“注意任何中度至重度咳嗽也很重要，因为将咳嗽与排出毛球混淆是很常见的。在哮喘的情况下，动物通常会伸展脖子，向下倾斜头并出现痉挛，好像它想得到窒息但没有成功的东西，” 罗萨蒂说，他还负责Puppis的 “Cat Friendly” 团队。
根据兽医的说法，关键是要设法减少可能触发或加剧体内这种反应的因素。最常见的建议是避免使用封闭的卫生托盘和使用会产生大量灰尘的沙子，避免接触烟草烟雾，以及使用气溶胶、环境喷雾剂、香等。还建议对房间进行通风，吸尘并通过湿抹布，而不是dust子或干布，并避免猫超重。
需要注意的症状：呼吸急促、比平时快、呼吸浅、呼吸时喘息或发出噪音、张开嘴巴呼吸、粘膜发蓝以及冷漠、疲倦或不耐受运动。可能会出现中度至重度咳嗽，偶尔伴有恶心。那些对猫负责的人通常可以通过 “驱逐” 毛球将咳嗽与过程混为一谈。猫在咳嗽时身体的位置是典型的。
我怎么知道我的猫是否患有哮喘？支气管哮喘的症状是什么？
有这种问题的猫最常见的症状是：
呼吸困难（呼吸困难）。呼气通常比灵感受到的影响更大。
比平时更快，浅呼吸（呼吸急促）。在最严重的情况下，动物张开嘴巴可能会出现快速呼吸，因为通过鼻腔通道吸入的空气是不够的。
当空气通过发炎的支气管和狭窄的气道时，呼吸时会吹口哨或发出噪音
由于缺乏氧合，蓝色粘膜（紫绀）。
冷漠，疲倦，对运动或活动不耐受。也是由于缺氧。
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