联合国通过了一项决议，呼吁结束俄罗斯对乌克兰的入侵：哪些国家投了反对票

Names of countries are seen on the screen as the voting starts during a special session of the U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

联合国大会周四在不到一个月的第二项决议中再次呼吁 “立即停止” 俄罗斯在乌克兰的敌对行动，以及 “对平民和平民目标的所有袭击”，该决议没有约束力。

国际社会@@ 以140票赞成、5票反对（俄罗斯、叙利亚、朝鲜、厄立特里亚和白俄罗斯）和38票弃权以压倒性多数通过了乌克兰提交并由墨西哥和法国推动的关于 “俄罗斯侵略的人道主义后果” 的这项新决议。一个多月造成1 000 万人流离失所, 其中350万人是海外难民, 一半是儿童.

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）通过发言人强调了该组织成员通过一项人道主义决议的重要性，但最重要的是，他们要表现出团结。

这一结果表明，国际社会对俄罗斯入侵乌克兰领土的拒绝与去年3月2日通过的决议几乎相似，当时通过了 “谴责” 俄罗斯侵略并呼吁立即停止侵略的决议。

投票结果将于2022年3月24日在美国纽约联合国总部举行的关于俄罗斯入侵乌克兰的联合国大会特别会议上在屏幕上看到。路透社/布伦丹麦克德米德

另一方面，联合国安理会周三拒绝了俄罗斯提出的关于乌克兰人道主义局势的决议，西方列强谴责该决议是企图掩盖其对邻国的侵略的玩世不恭的企图。

莫斯科在外交上遭受了明显的失败，因为只有中国支持莫斯科的倡议，而安理会其他13个成员则整体投了弃权票。因此，该决议远远没有达到向前推进所需的九票数，使像美国这样的国家不必使用否决权来阻止它。

俄文文本除其他外，呼吁尊重 “人道主义原则”，谴责对平民的袭击，呼吁在乌克兰通过谈判实现停火，但从未提及该国危机的原因，即俄罗斯的入侵。

2022年3月23日，在俄罗斯入侵乌克兰期间，联合国安理会在美国纽约联合国总部举行会议。

美国大使琳达·托马斯·格林菲尔德说：“俄罗斯有勇气提出一项决议，呼吁国际社会解决只有俄罗斯制造的人道主义危机，这确实是不可接受的，” 他指责莫斯科试图利用联合国掩盖其行动。

法国代表尼古拉斯·德里维埃补充说：“如果俄罗斯如此关心平民，那么只有一件事要做：停止进攻并从乌克兰撤军。”

（来自 EFE 和法新社的信息）

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