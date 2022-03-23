勇敢的挑战者：一支拉丁裔团队将参加今年的第一场国际赛事

在拉美北部和南部的常规赛一个月之后，该大陆的四名代表已经在墨西哥开始面对面的季后赛。从3月24日至27日，利维坦、E-Xolos LAZER、KRÜ电子竞技和 FUSION 将寻求唯一一张专为冠军保留的雷克雅未克勇士大师赛的直接通行证。这是今年的第一场国际赛事，汇集了世界上最好的球队，成为 VCT（冠军巡回赛）第一阶段的高潮。

在北方（LAN），E-Xolos LAZER 队在获胜者钥匙决赛中以2-1击败 FUS ION之后获得了第一名。该组织刚刚到达现场-由棒球运动员 Jhoulys Chacín- 在输家钥匙的决赛中报仇，他们以2-0击败六因果报应确认了他们的出席。

就其本身而言，在南部（LAS），利维坦队以2比 0击败 KRÜ Esp orts之后，获得了第一名。由于凯兹尼特的部分停赛，拉美和2021年世界前四名的最爱球员没有完整的首发阵容，但他们以2-0击败 9z 赢得了第二名。在低调的决赛中，他们再次获得了首发阵容，并取得了巨大的胜利。

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VALORANT Mast ers：勇敢挑战者季后赛的亚军将面对巴西的亚军，以定义预选赛。换句话说，巴西地区也将有同样的机会。Riot Games的决定是为了支持Latam，这很好地证明了它在射击游戏中拥有一流的天赋。KRÜ Esp orts的国际表现，以及在欧冠最后机会预选赛最后机会预选赛的最后机会预选赛中澳人阵容（现在在利维坦的领导下）的表现，在取得这一进步方面发挥了关键作用。

在该地区的上一届面对面季后赛中，南方表现出优于S ix Karma 和 INFINITY，尽管澳大利亚队在获胜者的关键2-1决赛中击败了 KRÜ Espor ts，但他们在总决赛中以3-0落入了同一个对手。Bandicoot 和 Daveeys 等代表将寻求复赛，E-Xolos LAZER 和 FUSION 都将寻求以最佳方式纠正和代表，而利维坦将寻求克服 2021 年 KRÜ Esp orts 的进入壁垒。

扳手季后赛 VCT 挑战者墨西哥-第一阶段 | (@valesports_la)

从周四到周日，日子将从 14 MX 开始；15 CO/PE；17 AR/CL。第一天将由E -Xolos LAZER（局域网排名前一）和 KRÜ电子竞技（洛杉矶前2名）之间的决斗拉开序幕，然后将导致利维坦和 FUS I ON之间的会面。每个人都将以双淘汰的形式从最高键开始。在周四结束时，我们将与获胜者的决赛入围者见面，25日星期五，第一支队伍被淘汰。北方能赎回自己吗？现在是利维坦的时候了还是 KRÜ Esports 会再次前往雷克雅未克？

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