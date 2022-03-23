龙卷风席卷了新奥尔良、德克萨斯州和俄克拉荷马州：至少有一人死亡，数千人没电

Michael Talamantez comforts his girlfriend Derry Schroer after Talamantez' house on Stratford Drive in Round Rock, Texas was destroyed by a severe storm, reported as a tornado, while they were inside on Monday March 21, 2022. "I thought I was going to die," he said. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

周二晚上，龙卷风席卷了新奥尔良的部分地区及其郊区，在 17 年前遭受卡特里娜飓风袭击的地区，汽车翻转，房屋屋顶被撕毁，至少造成一人死亡。

东南部与新奥尔良接壤的圣伯纳德教区的部分地区似乎首当其冲地遭受了天气狂暴的影响，这就是死亡发生的地方。圣伯纳德教区的官员没有详细说明该人是如何死亡的；他们说还有许多其他人受伤。

几个家庭的房屋被摧毁 （杰伊·詹纳/奥斯汀美国政治家通过美联社）

警长吉米·波尔曼说，救援人员正在郊区教区搜寻更多需要援助的人。圣伯纳德教区主席盖伊·麦金尼斯说，龙卷风在整个教区造成了广泛的破坏。

同一风暴系统产生的其他龙卷风袭击了德克萨斯州和俄克拉荷马州的部分地区，周一造成一人死亡，造成多人受伤和广泛破坏。

德克萨斯州朗德罗克牛津大道一所房屋前的地面被碎片覆盖，该房屋遭到龙卷风的严重破坏。（杰伊·詹纳/奥斯汀美国政治家通过美联社）

在新奥尔良，当地电视台直播了暴风雨袭击该地区的现场录像。

龙卷风似乎始于郊区，然后穿过密西西比河向东移动，进入新奥尔良的下九区和圣伯纳德的部分地区，两者都受到卡特里娜飓风的严重破坏，然后向东北移动。

人们关注龙卷风袭击德克萨斯州朗德罗克 I-35 和 SH 45 附近的一家购物中心后的损失。（杰伊·詹纳/奥斯汀美国政治家通过美联社）

去年，当四级飓风艾达飓风席卷该地区时，许多居民也受到损害。史黛西·曼库索（Stacey Mancuso）的家人刚刚完成了对阿拉比郊区房屋的维修，此前艾达撕下屋顶并造成了广泛的水灾。然后星期二的龙卷风越过了他的街道。她和丈夫 curl 缩在洗衣房里；两个儿子，分别是 16 岁和 11 岁；作为新屋顶一部分的狗被风抬起。

“我们还活着。这就是我现在能说的。我们还有四堵墙和一部分屋顶。我觉得自己很幸运，” 曼库索说。尽管如此，龙卷风还是自 2005 年卡特里娜飓风以来他们第三次遭受重大天气破坏。

住在德克萨斯州朗德罗克的牛津大道的贾罗德·施耐德（Jarrod Schneider）在龙卷风严重损坏了街上的几所房屋后帮助邻居进行清理。（杰伊·詹纳/奥斯汀美国政治家通过美联社）

在阿拉比，当居民和救援人员站在街上检查损坏情况时，空气中散发出强烈的天然气气味。一些房屋被摧毁，电线和树木上悬挂着碎片。房屋前面的一艘铝制渔船被弯曲成 C 形，发动机在街对面。电线杆向下倾斜，迫使紧急救援人员慢慢穿过黑暗的街区以检查损坏情况。

米歇尔·马拉索维奇住在阿拉伯。最初，她担心生活在路易斯安那州北部地区的家庭也受到恶劣天气的打击。他说：“突然之间，灯光开始闪烁。”

龙卷风袭击德克萨斯州朗德罗克州I-35和SH 45附近的一家购物中心后，一辆卡车侧身掉落。（杰伊·詹纳/奥斯汀美国政治家通过美联社）

她丈夫在门廊上，他看见龙卷风来了。

马拉索维奇说：“它一直在变得越来越强大。”事情发生后，他们出去检查损坏情况。“我们邻居的房子现在就在街中间。”

在朗德罗克 I-35 和 SH 45 附近，警车停在银行门前，被龙卷风损坏。（杰伊·詹纳/奥斯汀美国政治家通过美联社）

他说，马拉索维奇的房子表现相对不错。一些柱子也从他的吉普车的门廊和窗户上飞出来。在街的尽头，一所房屋遭到严重破坏，停放的车辆被风吹走了：“这对这里来说很严重。”

新奥尔良市长拉托亚·坎特雷尔（LaToya Cantrell）周二晚上在推特上说，没有关于该市发生重大人员伤亡或破坏的报道，该能源公司正在努力为8,000名受影响的客户恢复电力。

德克萨斯州埃尔金猴路上的一所房子。在风暴系统转移到路易斯安那州和密西西比州之前，多次龙卷风席卷了德克萨斯州和俄克拉荷马州的部分地区，造成至少一人死亡，多人受伤和广泛破坏。（杰伊·詹纳/奥斯汀美国政治家通过美联社）

据报道，暴风雨过后，新奥尔良周围的三个行政区约有13,000个家庭和企业停电。

虽然大都市地区的人们习惯于应对恶劣的天气条件，例如飓风或暴雨，但龙卷风穿过城市的情况很少见。2017年的龙卷风降落在城市东部时造成了广泛的破坏。

碎片覆盖了朗德罗克牛津大道和斯特拉特福大道上遭受龙卷风破坏的房屋周围的地面。（杰伊·詹纳/奥斯汀美国政治家通过美联社）

位于德克萨斯州朗德罗克的这处房产的屋顶被完全炸毁（路透社/安德烈斯·拉蒂夫）

在恶劣天气之前，路易斯安那州和密西西比州部分地区的许多学校提前关闭或取消了课外活动。为暴风雨过后需要住所的居民开放了庇护所。

路易斯安那州联邦和州当局提醒居住在政府提供的移动房屋和房车拖车中的数千名飓风幸存者制定疏散计划，因为这些建筑物可能无法承受预期的天气。当局说，有8,000多个家庭居住在这些临时住所中。

暴风雨穿过该地区后，在新奥尔良的下九区可以看到一条瓦砾成荫的街道。（美联社照片/杰拉尔德·赫伯特）

离开新奥尔良地区后，该系统在周二晚上进入阿拉巴马州时卸下了大雨，撞倒了树木，并触发了多次龙卷风警告。美国国家气象局在推特上说，阿拉巴马州托克西的几所房屋的屋顶遭到破坏，此前一场暴风雨发生龙卷风警告。

预报员一直在预测，从德克萨斯州东部向南部深处移动一系列强劲的天气，周一开始是德克萨斯州的恶劣天气。

在阿拉比发生龙卷风之后，人们站在受损房屋的门廊上。（美联社照片/杰拉尔德·赫伯特）

据报道，35 号州际公路走廊沿线发生了几起龙卷风。在埃尔金，乡间小路两旁都是破碎的树木，树枝上挂着被强风撕裂的金属碎片。居民在努力清理破损的屋顶、撞倒的墙壁和损坏的汽车的残骸时，小心翼翼地行走以避免电力线路被击落。

59 岁的哈金斯说，他看见两场龙卷风穿过他在埃尔金的家中。

当局正在检查下九区的损坏情况。（美联社照片/杰拉尔德·赫伯特）

哈金斯说：“那里曾经有一个谷仓，” 他指着叔叔财产上的空旷土地上被零散的碎片覆盖。他说，周一第一场龙卷风袭击时，这座建筑物是空的，他的家人很感激没有人受伤。

根据风暴预测中心的报告，德克萨斯州至少有十几个县的房屋和企业遭到破坏。得克萨斯州州长格雷格·雅培宣布了16个受灾严重县的灾难宣言。雅培说，克罗基特地区的暴风雨造成 10 人受伤，其他地方有十多人受伤。

龙卷风袭击阿拉比后，邻居们在街上停下来。（美联社照片/杰拉尔德·赫伯特）

格雷森县应急管理办公室说，一名73岁的妇女在达拉斯以北约60英里（95公里）的舍伍德海岸社区死亡，但没有提供详细信息。

（来自美联社的信息）

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