一级方程式新赛季十个关键词的词典

巴林为一级方程式赛车的启动提供了庇护，随着全新的技术法规，一级方程式赛车几乎将成为一个新类别。这些汽车看起来有点像去年，它们的空气动力学操作发生了变化，这迫使该类别的词典中添加了单词。这些关键术语将确定Máxima在本届锦标赛中将是一个转折点。其含义也可以作为指导。
彻底的修改影响了空气动力学领域，在F1的72年中，空气动力学领域始终是决定性的。在一般的赛车运动中，尤其是在方程式赛车中，因为空气会硬穿透并产生湍流。为了抵消它，使汽车不会失去牵引力，因此不会失去速度，安装了扰流板和其他元件。
但是自去年以来，一些空气动力学附件开始受到限制，例如后部下部的导流板，这是汽车在2021年之前在各个领域佩戴的元素，以实现更好的空气渗透。
2022年的垄断者不再具有大多数这些要素，其法规基于所谓的 “地面效应” 在拐角处实现更快的速度，这种效应在40年后又回到了字典中，将在下面进行解释。这些词将标志着今年的F1，有助于理解该类别的全新时代。
下压力（下压力）。它也可以用缩写DWF找到。这一直是关键，但有必要对其进行开发以更好地了解这款新F1。正如所提出的那样，方程式赛车需要坚持在地板上才能获得速度。为此，集成了诸如前后扰流板之类的附件以及其他元件。没有他们，驾驶独裁者将非常困难，这就是为什么有些训练类别，例如英格兰的福特方程式赛车没有破坏者，年轻人学会了驾驶赛车，并且对在没有下压力的情况下驾驶赛车的复杂性变得敏感的原因。艾尔顿·塞纳参加了比赛，并于 1981 年获得冠军。
拖动（拖动）。它与上一个有关，也是另一个常用术语，但在2022年将是基本术语。什么是前进阻力？正是空气产生的湍流正面穿透了汽车，使失去速度的汽车的牵引力变得复杂。为了抵消这种负面影响，汽车需要下压力或下压力。
地面效应。这是一个允许汽车在转弯时获得速度的系统。它的操作包括当两个表面之间的空间减小时，空气进入汽车和轨道之间，因此，空气流体施加的压力降低，产生的湍流更少，牵引力得到提高，汽车行驶速度更快。
它是由 Lotus 的所有者和革命性设计师科林·查普曼创作的。这项发明改变了该类别的历史，自1978年以来一直是他的参考，那一年他获得了名为Lotus 78和79的汽车以及Mario Andretti的冠军。最初，该机制包括浮桥下端被称为 “polleritas” 的裙子，这使空气不会从侧面离开，也不会从底盘底部整齐地进出。地面效应的第一个版本一直持续到 1982 年底，当时国际汽车联合会（FIA）决定修改技术法规，因为该系统的汽车变得多么危险。当然，今天的汽车比当时的汽车安全得多。
通过保持平衡。这是直道上汽车的反弹，与地面效应有关，实际上，1978/1982年期间的汽车已经遭受了损失。之所以发生这种情况，是因为地板的下压力会吸收离地面太近的汽车，直到空气通过的区域太小以至于坠毁，失去所有负荷，起床，然后同样的事情再次发生。简而言之：由于底盘和沥青之间几乎没有空气通过的空间，因此产生了这种反弹。这是每个团队在风洞中的模拟中都应该预见到的，但是在初步测试中却感到惊讶，这是工程师们头疼的问题。
浮桥。它们也被称为 “Sidepods”，是汽车的侧面，处于驾驶员和发动机所在位置的高度。它们已经存在了50年，但随着时间的流逝，由于空气动力学的发展，它们变得越来越重要。在其他时候，随着技术法规的更大自由，工程师和设计师可以自由发挥想象力，这样，每个团队的汽车都获得了个性并脱颖而出。
今年，这些元素发挥了主导作用，因为它是用来实现更好的气流而不会失去牵引力的地方。这就是为什么在弥合距离的情况下，技术人员模仿了过去几十年的同行，每辆车都有自己的印记。例如，梅赛德斯（Mercedes）几乎不穿这种元素，并且在起伏的区域带有透明的散热器以帮助冷却。尽管红牛在底部有明显的削减，或者法拉利在上层行业表现出涟漪。
要强化的话。
尽管这些是近年来使用的术语，但由于其新规定，在一个基于汽车空气动力学特性的季节中，已经解释的内容与以下名称齐头并进：
平底。这是进入单柱最低高度的部门，目标是减少通过该部门的气体量，并将其转发到特定区域。平底的目标是增加下压力，瞄准其效率并使汽车以最佳方式响应。
扩散器。这是一个空气动力学部件，位于汽车后部，就在平坦的底部结束的地方，可以在扰流板的底部看到。根据车队提出的汽车概念，它可以采取不同的形式。
扩散器的目的是取代通过平底的气体，以增加下压力并改善地面效果。另一方面，扩散器可以通过经过的空气产生湍流，这会使后面的汽车复杂化，反过来，当后面的汽车粘在前面的汽车上时，吸力效应可以抵消吸力。这完全取决于寻找立交桥的骑手是否设法接近前方的竞争对手。
DRS 文件。在超限的情况下，“减阻系统”（减阻系统）的英文缩写由位于汽车后扰流板中的液压机构组成，其目的恰恰是降低空气阻力，以提高空气动力学效率并提高直道上的速度。它只能在电路的某些扇区中使用，并且当驱动器与前面的驱动器相距不到一秒钟时。
转向过度。在西班牙语中，这意味着转向过度，这是当汽车弯曲超过原则上应有的弯曲时产生的一种效果，如驾驶方向盘的驾驶员所示。这意味着汽车 “从后面移动”，也就是说，当它转弯时，它会侧身出现在后方。这是由于风的进入或汽车的调整引起的。
转向不足。在西班牙语中，它被翻译为转向不足，与上一点相反，即比驾驶员预期或指示的少一倍。当汽车在前部区域行驶时，就会发生转向不足。
从本周末在萨希尔国际赛车场开始，首先是定时测试，然后是排位赛和比赛，这个新赛季提出的问题将通过监管的急剧变化开始得到回答。所有这些话都将有助于分析F1 2022，这将开启一个新时代。
继续阅读：