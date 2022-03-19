一级方程式新赛季十个关键词的词典

Formula One F1 - Pre-Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton and Red Bull's Sergio Perez during testing REUTERS/Albert Gea

巴林为一级方程式赛车的启动提供了庇护，随着全新的技术法规，一级方程式赛车几乎将成为一个新类别。这些汽车看起来有点像去年，它们的空气动力学操作发生了变化，这迫使该类别的词典中添加了单词。这些关键术语将确定Máxima在本届锦标赛中将是一个转折点。其含义也可以作为指导。

彻底的修改影响了空气动力学领域，在F1的72年中，空气动力学领域始终是决定性的。在一般的赛车运动中，尤其是在方程式赛车中，因为空气会硬穿透并产生湍流。为了抵消它，使汽车不会失去牵引力，因此不会失去速度，安装了扰流板和其他元件。

但是自去年以来，一些空气动力学附件开始受到限制，例如后部下部的导流板，这是汽车在2021年之前在各个领域佩戴的元素，以实现更好的空气渗透。

2022年的垄断者不再具有大多数这些要素，其法规基于所谓的 “地面效应” 在拐角处实现更快的速度，这种效应在40年后又回到了字典中，将在下面进行解释。这些词将标志着今年的F1，有助于理解该类别的全新时代。

下压力（下压力）。它也可以用缩写DWF找到。这一直是关键，但有必要对其进行开发以更好地了解这款新F1。正如所提出的那样，方程式赛车需要坚持在地板上才能获得速度。为此，集成了诸如前后扰流板之类的附件以及其他元件。没有他们，驾驶独裁者将非常困难，这就是为什么有些训练类别，例如英格兰的福特方程式赛车没有破坏者，年轻人学会了驾驶赛车，并且对在没有下压力的情况下驾驶赛车的复杂性变得敏感的原因。艾尔顿·塞纳参加了比赛，并于 1981 年获得冠军。

拖动（拖动）。它与上一个有关，也是另一个常用术语，但在2022年将是基本术语。什么是前进阻力？正是空气产生的湍流正面穿透了汽车，使失去速度的汽车的牵引力变得复杂。为了抵消这种负面影响，汽车需要下压力或下压力。

地面效应。这是一个允许汽车在转弯时获得速度的系统。它的操作包括当两个表面之间的空间减小时，空气进入汽车和轨道之间，因此，空气流体施加的压力降低，产生的湍流更少，牵引力得到提高，汽车行驶速度更快。

它是由 Lotus 的所有者和革命性设计师科林·查普曼创作的。这项发明改变了该类别的历史，自1978年以来一直是他的参考，那一年他获得了名为Lotus 78和79的汽车以及Mario Andretti的冠军。最初，该机制包括浮桥下端被称为 “polleritas” 的裙子，这使空气不会从侧面离开，也不会从底盘底部整齐地进出。地面效应的第一个版本一直持续到 1982 年底，当时国际汽车联合会（FIA）决定修改技术法规，因为该系统的汽车变得多么危险。当然，今天的汽车比当时的汽车安全得多。

通过保持平衡。这是直道上汽车的反弹，与地面效应有关，实际上，1978/1982年期间的汽车已经遭受了损失。之所以发生这种情况，是因为地板的下压力会吸收离地面太近的汽车，直到空气通过的区域太小以至于坠毁，失去所有负荷，起床，然后同样的事情再次发生。简而言之：由于底盘和沥青之间几乎没有空气通过的空间，因此产生了这种反弹。这是每个团队在风洞中的模拟中都应该预见到的，但是在初步测试中却感到惊讶，这是工程师们头疼的问题。

浮桥。它们也被称为 “Sidepods”，是汽车的侧面，处于驾驶员和发动机所在位置的高度。它们已经存在了50年，但随着时间的流逝，由于空气动力学的发展，它们变得越来越重要。在其他时候，随着技术法规的更大自由，工程师和设计师可以自由发挥想象力，这样，每个团队的汽车都获得了个性并脱颖而出。

今年，这些元素发挥了主导作用，因为它是用来实现更好的气流而不会失去牵引力的地方。这就是为什么在弥合距离的情况下，技术人员模仿了过去几十年的同行，每辆车都有自己的印记。例如，梅赛德斯（Mercedes）几乎不穿这种元素，并且在起伏的区域带有透明的散热器以帮助冷却。尽管红牛在底部有明显的削减，或者法拉利在上层行业表现出涟漪。

该图显示了红牛浮桥在浮桥上的锐利切口以及前翼的末端现在是什么样子（Red-Bull-Racing）

要强化的话。

尽管这些是近年来使用的术语，但由于其新规定，在一个基于汽车空气动力学特性的季节中，已经解释的内容与以下名称齐头并进：

平底。这是进入单柱最低高度的部门，目标是减少通过该部门的气体量，并将其转发到特定区域。平底的目标是增加下压力，瞄准其效率并使汽车以最佳方式响应。

扩散器。这是一个空气动力学部件，位于汽车后部，就在平坦的底部结束的地方，可以在扰流板的底部看到。根据车队提出的汽车概念，它可以采取不同的形式。

扩散器的目的是取代通过平底的气体，以增加下压力并改善地面效果。另一方面，扩散器可以通过经过的空气产生湍流，这会使后面的汽车复杂化，反过来，当后面的汽车粘在前面的汽车上时，吸力效应可以抵消吸力。这完全取决于寻找立交桥的骑手是否设法接近前方的竞争对手。

DRS 文件。在超限的情况下，“减阻系统”（减阻系统）的英文缩写由位于汽车后扰流板中的液压机构组成，其目的恰恰是降低空气阻力，以提高空气动力学效率并提高直道上的速度。它只能在电路的某些扇区中使用，并且当驱动器与前面的驱动器相距不到一秒钟时。

转向过度。在西班牙语中，这意味着转向过度，这是当汽车弯曲超过原则上应有的弯曲时产生的一种效果，如驾驶方向盘的驾驶员所示。这意味着汽车 “从后面移动”，也就是说，当它转弯时，它会侧身出现在后方。这是由于风的进入或汽车的调整引起的。

转向不足。在西班牙语中，它被翻译为转向不足，与上一点相反，即比驾驶员预期或指示的少一倍。当汽车在前部区域行驶时，就会发生转向不足。

从本周末在萨希尔国际赛车场开始，首先是定时测试，然后是排位赛和比赛，这个新赛季提出的问题将通过监管的急剧变化开始得到回答。所有这些话都将有助于分析F1 2022，这将开启一个新时代。

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