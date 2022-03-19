普京的其他受害者：“俄罗斯像对待肉块一样对待自己的士兵，让他们腐烂”

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a soldier, without insignia, who the Ukrainian military claim is a Russian army serviceman killed in fighting, lies on a road outside the city of Kharkiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Maksim Levin

一位绰号为 “幽灵” 的士兵在美国哥伦比亚广播公司网络的视频中说：“俄罗斯像对待肉块一样对待自己的士兵，让他们腐烂。”在他身后，一辆冷藏车里堆满了十几具俄罗斯战斗人员的尸体。

著名信号的记者克里斯·利夫赛（Chris Livesay）坚强而诚实：“在弗拉基米尔·普京的虚假信息战争中，他自己的士兵是受害者。”

正是在其完全上油的宣传机器中， 莫斯科没有谈论入侵，而是掩盖了乌克兰的抵抗。在这个谎言中，他还掩盖了部队中令人震惊的伤亡人数，其中大多数是年轻的应征入伍者。

乌克兰外交部表示，截至本周六，已有近14,400名俄罗斯人员在入侵领土上丧生。俄罗斯不提供信息，因此很难比较数据。

此外，根据乌克兰的细节，自入侵以来，普京部队还损失了95架飞机，115架直升机，1,470辆装甲车，213门大炮和其他装备。

美国情报机构估计，自入侵乌克兰以来的三周内，已有七千多名俄罗斯士兵死亡 ，这个数字超过了在伊拉克和阿富汗战争中丧生的美军人数，根据《纽约时报》的报道。

美国官员告诉《纽约时报》，伤亡将对俄罗斯军队的效力产生负面影响，包括与坦克作战的部队。

五角大楼官员告诉报纸，当军事单位成员中有 10％ 死亡或受伤时，该单位将无法再进行战斗行动。

几天前，Infobae 讲述了士兵的母亲如何成为普京最糟糕的噩梦之一。

官方版本-俄罗斯政府支持并扩大了支持克里姆林宫日益贬值的话的媒体网络的版本-说，只有专业人士才能参加俄罗斯所谓的乌克兰的 “特别行动”。但是，应征入伍者、服义务兵役或参加某些保安部队服役的士兵的家属却没有说同样的话，在当局没有关于其子女命运的消息的情况下，他们为他们担心。 对于这些没有经验的 18 或 20 岁男孩的父母来说，他们充其量只能接受几个月的训练，没有 “特殊行动”，而是俄罗斯当局秘密带孩子参加的战争；他们没有准备好参加这 场战争，他们没有做好准备，正在进行这场战争使用-他们在绝望中大喊大叫-作为 “大炮饲料”。

几天前，在美国五角大楼的一次简报会上，有人暗示在乌克兰作战的大量俄罗斯人是应征入伍者，这可以解释他们缺乏经验和对自己应该做什么缺乏知识的原因。

俄罗斯法律禁止应征入伍者参加战斗。根据律师亚历山大·拉蒂宁（Alexander Latynin）的说法，根据法律，如果应征者自愿想通过合同参战，他可以这样做，但根据他的教育水平，他必须至少接受三个月或一个月的训练。但是，他们的亲属说，实际上，士兵们被强制手段迫使他们签署合同。

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