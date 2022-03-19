教皇方济各探望了逃离俄罗斯入侵并在罗马一家医院康复的乌克兰儿童

Pope Francis visits Bambino Gesu Pediatric Hospital to thank for caring for Ukrainian children, who fled the Russian invasion of Ukraine, in Rome, Italy, March 19, 2022. Since the beginning of the conflict, the hospital has taken care of about 50 Ukrainian children. Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

周六，教皇方济各探望了最近几天因逃离俄罗斯入侵而从乌克兰抵达意大利并在梵蒂冈管理的Bambino Gesù 儿科医院住院的儿童。

下午4点左右，弗朗西斯惊讶地参观了该工厂，那里有来自乌克兰的住院儿童，其中许多是癌症患者，还有一些因俄罗斯爆炸而受伤的儿童。

自冲突开始以来，该医院已经照顾了大约50名乌克兰儿童（梵蒂冈媒体/路透社）

根据梵蒂冈的信息，目前在罗马总部和首都郊区帕利多罗镇的医院总部之间有19名乌克兰儿童，而自战争开始以来抵达的儿童约有50名。

罗马教廷报道：“教皇在返回梵蒂冈之前，在大厅里停下来拜访了所有在场的孩子。”

梵蒂冈新闻办公室发送的照片显示，教宗在班比诺·格苏（Bambino Gesù）总统玛丽埃拉·伊诺克（Mariella Enoch）的陪同下，她用绷带的头抚摸着一个名叫莉迪亚（Lydia）的8岁左右的女孩（梵蒂冈媒体/路透社）

弗朗西斯记得在今天与安东尼合唱团的组织者和孩子们的听众中住进所谓的 “教皇医院” 的乌克兰儿童，并要求为他们祈祷。

教宗周六早些时候在儿童合唱团讲话时说：“让我们为他们祈祷... 因战争而受伤的 'Bambino Gesu '的孩子们。”“这是一个艰难的时期。我们在罗马将帮助他们改善，” 他说。

教皇认识了目前在罗马 Bambino Gesù 儿科医院住院的乌克兰儿童（梵蒂冈媒体/路透社）

本周，教皇还发了一封信息，感谢他 “为受伤的乌克兰儿童提供的服务，慈善事业和热爱”。

在被收容的人中，有四名女孩是与志愿者协会一起抵达的，她们在战争中受了重伤。医院整形颌面外科主任马里奥·扎马教授告诉梵蒂冈媒体，其中两人遭受了上肢截肢，另外两名女孩的颅面创伤相当严重。

一位微笑的 85 岁的弗朗西斯科在穿过 Bambino Gesù 医院的病房时向孩子们伸出手（梵蒂冈媒体/路透社）

众所周知的 “教皇医院” 的结构主动提出要收容患有各种病态的乌克兰儿童，以逃避冲突的恐怖。这个儿科中心积累了治疗来自乌克兰的癌症儿童的经验，乌克兰的癌症发病率很高，很大程度上与切尔诺贝利悲剧有关。

“这是怜悯的外交。我们一直欢迎来自战区的儿童，” Bambino Gesù 总裁玛丽埃拉·埃诺克在向意大利媒体发表的声明中说。

根据联合国的最新数据，目前已有近320万人越境逃离乌克兰。

来自 EFE 的信息

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