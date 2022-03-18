高能力的孩子：学校为他们准备好了吗？

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 30: El Gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el Covid-19, entre los días primero y 28 de febrero próximos, en el que se contempla que se debe "priorizar" la reanudación de las clases presenciales. Foto NAzzzz

高能力儿童（AACC）是那些学习能力高于平均水平且学习方式截然不同的孩子，这使他们与同龄的其他孩子区分开来。这可能是智力问题，也可能是运动、艺术或其他主题。也就是说，高容量不仅限于知识分子。总的来说，他们是孩子，他们的学习方式与大多数学校的传统教学方式不同，而且他们常常在课堂上感到无聊。让我们想象一个对他们来说太慢的世界了。最重要的是，他们被要求等待。高能力的孩子有一些共同的特征：

-他们是非常好奇的孩子，有时非常紧张，他们问了很多问题。

-他们喜欢学习，而且做得很快。

-他们的词汇量非常发达。

-他们以自己的方式解决学校任务。

-他们喜欢和成年人交谈。

-他们具有先进的认知发展，甚至可以自己学习。

-他们对不同的主题形成了意见。

-他们对周围的事物有深刻的认识。

-他们记忆力很棒

-他们有能力从不同的角度看待情况并探索替代方案。他们很有创造力。

-他们是完美主义者。

-他们很敏感。有时候，太多了。

高技能的学习者可能有天赋、才华横溢或非常熟练。 他们可以在所有领域都表现出色，在特定领域拥有人才，或者在其他领域表现出色。但是他们也可能出现学习困难，要么是因为他们从未养成学习习惯，要么是因为他们的动力下降了。 他们是男孩，经常觉得自己像这个群体的败类，遭受嘲笑和欺凌。由于害怕那些负担沉重的人，他们也可以试图不被注意，试图适应。没有找到任何激励他们的刺激措施，他们会分散注意力或以某种破坏性的方式行事。或者他们孤立自己。这在女孩身上尤其明显，她们倾向于掩盖自己的才能以试图适应。在敌对的环境中，很难充分发挥这些男孩的潜力。

因此，高技能并不总是学业成功的代名词。缺乏学习习惯和缺乏动力是一种爆炸性的组合，通常最终导致孩子辍学。

有必要培养、培养和发展这些学生的特殊才能，并鼓励他们将横向思维应用于复杂的想法、问题和情况，即使其中一些学生需要在其他领域学习的支持。

可悲的是，该系统继续告诉我们应该研究什么，以什么形式以及如何学习。在传统的教育模式中，一切都是以标准化的方式完成的：每个人都在同一时间做同样的事情。但是今天，让所有学生同时做同样的事情将不再产生任何附加值。

个性化的教学以学生为起点。如果我们每个人都按照自己的节奏学习，对如何学习有偏好，并以不同的方式享受它，那么我们有理由以个性化的方式学到更多，而不是像我们是生产线的一部分一样。我们必须允许学生管理自己的自主权。这意味着将注意力集中在他们身上，允许他们根据自己的风格进行探索和学习，并鼓励他们承担自己的责任。

正如有些学生需要更多的支持或陪伴一样，也有其他能力较强的学生也需要走不同的道路。这些轨迹涉及重新设计内容，以使其充分发挥潜力。这在教室里是如何反映出来的？ 首先，进行课程充实，即使用更复杂的口号来刺激他们。 陪伴高能力孩子的其他选择是鼓励他们找到其他学生，这些学生可能来自同一周期，但不一定来自同一课程，他们有相同的兴趣（机器人技术，写诗，分析故事，如何建造东西等），如果他们添加几个有相同兴趣的学生，将开设有关该主题的研讨会。有趣的是，他们是必须自我管理的人。自我知识、沟通技巧、决策、解决问题等都必须在这里发挥作用。他们还可以聚在一起准备和参加黑客马拉松或一些刺激他们的比赛。我们的想法始终是挑战他们发挥最大的潜力，而不是用更多的任务来惩罚他们。此外，有必要监视学生，看看内容的这种深化或扩展是否对他们有利，还不够，或者是否需要逐步加速。如有疑问，阿根廷Asociación Altas Capidades协会将通过其专业人员为父母，老师和管理人员提供建议和陪同。

我们能加快速度吗？最大的困境。如果一个四岁的孩子非常了解消化系统或循环系统的工作原理怎么办？ 我们可以送他去上大学吗？不，因为他会错过学习与自己年龄相关的许多其他事物的机会，因此他必须在初始阶段学习这些东西，包括规范、规则、联系、小组工作等。 发展存在进化问题，他必须实现的里程碑并不取决于学术内容。另一方面，他们在特定学科中表现出色并不意味着他们可能需要发展其他领域或一些社交情感技能，尤其是当他们难以与同龄人或其他人交往时。

在某些情况下，孩子们在社交和情感上也在进步。在那里，如果他们有较高年龄的学习能力，也许可以想到加速一年。但是我们不能忘记，男孩不是 “只是一个脑袋”。他们知道内容这一事实并不一定意味着他们应该被推进。学校是典型的社交场所。男孩不仅应该按时间顺序与同龄人在一起，还应该有兴趣。当我们彼此相隔3年、4年或5年时，教室能提供什么样的情感约束？他们在说什么，他们在玩什么，在生日或社交聚会上会发生什么？现实情况是，我们必须始终优先考虑儿童的需求，了解他们需要什么才能发挥最大潜力，并为他们创造有意义的学习机会。从项目工作，通用学习设计，将他们与其他课程中的其他孩子分组以进行他们可能有共同兴趣的特殊项目，或者扩展课程项目，这些都是我们必须考虑的有效选择。

正如我们所看到的，这种情况不仅限于认知，这就是为什么系统必须适应学生而不是学生必须适应系统至关重要的原因。我们需要为所有人提供教育。当孩子感到被忽视时，我们必须问问自己，系统是否正常运行，或者也许我们应该进行调整以包括所有人。不只是一些。

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