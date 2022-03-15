赫克托·埃雷拉将从在冠军联赛中大放异彩变成参加 MLS

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Manchester United v Atletico Madrid - Old Trafford, Manchester, Britain - March 15, 2022 Atletico Madrid's Hector Herrera in action with Manchester United's Fred REUTERS/Phil Noble

马德里竞技在欧洲冠军联赛四分之一决赛中赢得了自己的位置，并在老特拉福德对阵曼联的历史性胜利中赢得了胜利，就像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在球场上一样，床垫队以雷南·洛迪的进球0-1获胜，得分1-2总体得分。

在墨西哥，马竞的中场特别受到关注，因为赫克托·埃雷拉（Héctor Herrera）再次作为首发球员跳起来指挥球队的弦乐，他再次表现出色，因为除了参加进球之外，他还快要提供助攻并且精湛地表现出色包含了红魔的攻击。

和第一回合一样，乔洛·西蒙尼（Cholo Simeone）在最后一场冠军联赛比赛中保持了90分钟，因为在赛季结束时，帕丘卡学院将离开欧洲足球，加入MLS的休斯顿迪纳摩队。

赫克托·埃雷拉打出了马德里竞技和曼联之间180分钟的平局（照片：路透社/哈维尔·巴班乔）

北美队的正式宣布是在埃雷拉恢复最佳状态并赢得西蒙妮的信任之际发布的，因此，尽管他在本赛季上半场是替补，但这一决定遭到了墨西哥球迷的严厉批评，尤其是因为他最近几周表现出的素质

在这方面，赫克托·埃雷拉（Héctor Herrera）在冠军联赛结束时发表讲话，并提到他很高兴能在马德里竞技队赢得首发位置，同时感谢他的粉丝群所给予的支持。

“首先，很高兴能拥有自一开始（他抵达马德里竞技）以来从未有过的连续性。很高兴墨西哥人一直给予我的支持，显然也来自马竞的支持。我希望继续做好事情并充满信心，” TNT Sports 麦克风的墨西哥人说。

赫克托·埃雷拉将于 2022 年夏天加入 MLS 团队（照片：Instagram/ @houstondynamo）

自从他@@ 成为首发球员以来，埃雷拉已经确立了自己作为西蒙妮的关键人物和护身符的地位，因为在过去的六场比赛中，所有人都完成了90分钟的比赛，并取得了五场胜利和一场平局。

此外，根据 Statiskicks的说法，在欧洲冠军联赛中最后一次击败曼联的比赛中，这位阿兹台克球员签署了非常积极的统计数据，有10次恢复，46次精确传球和5次关键的防守动作；因此，他离开旧大陆的情况继续填补社交网络上的评论。

从遗憾和失望到勇气和悲伤，赫克托·埃雷拉（Héctor Herrera）离开休斯顿迪纳摩的行程最终并没有被广大球迷所理解，因为他在最近的比赛中表现出的素质将使他能够继续参加最苛刻的欧洲足球比赛。

批评赫克托·埃雷拉抵达 MLS 的休斯顿迪纳摩（照片：Twitter/@

批评赫克托·埃雷拉抵达 MLS 的休斯顿迪纳摩（照片：Twitter/@





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