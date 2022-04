“El Antiguo” do CJNG recebeu uma sentença de 34 anos por estocar armas

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Julio César “N”, El Antiguo ou Antoni, membro do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG) recebeu uma pena de prisão de 34 anos por estocar armas, então ele continuará preso no Cereso #4 “Nordeste” com sede em Tepic, Nayarit.

Por meio de uma declaração, a Procuradoria Geral da República (FGR) informou sobre a sentença concedida pela segunda vez, uma vez que um Tribunal Unitário anulou a condenação e, portanto, ordenou o restabelecimento do procedimento.

“A Procuradoria Geral da República (FGR), por meio da Procuradoria Especializada do Crime Organizado (FEMDO), em coordenação com a Procuradoria Especializada de Controle Regional (FECOR), obteve pena de 34 anos de prisão contra uma pessoa pelo crime de coleta de armas de fogo”, relatou a dependência.

De acordo com informações fornecidas pela FGR, Julio César “N” foi preso em 2014 quando dirigia a bordo de um veículo sem placa na rodovia Tepatitlan-Yahualica, de González Gallo, onde estava protegido 18 pistolas, seis canhões longos, seis granadas e 3.379 cartuchos úteis.

Ele também tinha seguro de 4.392 gramas de cloridrato de metanfetamina, 2.572 gramas de cloridrato de cocaína e dinheiro, o que serviu de prova no processo realizado contra o membro da CJNG.

Em maio de 2020, o Juiz do Quarto Distrito de Processos Criminais Federais de Jalisco condenou a 34 anos de prisão pelo crime de estocagem de armas de fogo, posse de cartuchos para uso exclusivo do Exército e das Forças Armadas, bem como porte de arma de fogo sem licença.

Ele também recebeu outra sentença por delitos contra a saúde na forma de posse para fins comerciais, já que o juiz concluiu que pretendia comercializar os entorpecentes segurados.

Essas sentenças foram anuladas pelo Tribunal Unitário em novembro de 2020, o que fez com que um novo juiz assumisse o novo julgamento contra Júlio César, o que resultou no mesmo julgamento contra o réu.

Posteriormente, depois de cumprir esta reintegração, o juiz no caso proferiu novamente uma condenação contra Julio “C”, por sua total responsabilidade criminal pela prática do crime acima mencionado, impondo uma sentença de 34 anos, oito meses de prisão, bem como dois mil 550 dias de multa . Ele foi estagiado no Centro Federal de Reabilitação Social nº 4 “Noroeste”, com sede em Tepic, Nayarit”, informou a FGR

A FGR também informou sobre a reintegração da sentença imposta a um sujeito identificado como Marco “N”, que recebeu uma sentença de 53 anos pelos crimes de sequestro e porte de arma de fogo para uso exclusivo das Forças Armadas.

Marco “N” é creditado por ter participado da privação ilegal de liberdade de uma pessoa em setembro de 2013 em Tepotzotlán, Estado do México, onde a vítima foi resgatada.

Conforme relatado pelo Ministério Público, o sujeito recebeu uma condenação em maio de 2020, mas um Tribunal Unitário revogou o mandato contra o sujeito, bem como a reintegração do processo.

“Uma vez que a FGR cumpriu esta ordem, o juiz no caso proferiu novamente uma condenação contra Marco “N”, por sua total responsabilidade penal na prática dos delitos acima referidos, impondo 53 anos de prisão e multa de 4.050 dias.”, relatou a FGR.

