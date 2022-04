Doze mil prisioneiros depois, Nayib Bukele continua a proteger os líderes de gangues do MS13

Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Oscar Rivera

Cyber trolls. Ele mesmo com suas contas no Twitter e no Facebook. Todos os seus funcionários. O procurador-geral que ele controla. O Corpo Judicial no qual ele também governa. A mídia oficial financiada com dinheiro público. Nayib Bukele definiu todo o seu aparato de propaganda para manter a narrativa segundo a qual ele é uma espécie de líder vingador que acabará de uma vez por todas as gangues MS13 e Barrio 18, as principais organizações criminosas de El Salvador, cujas guerras de rua e negócios causaram dezenas de milhares de mortes no país nas últimas décadas.

Desde o último fim de semana de março, quando a violência de gangues deixou 87 mortos em 72 horas nas ruas e bairros do país, Bukele e seu aparato embarcaram em sua auto-descrita “guerra contra as gangues”, que, além da propaganda cíclica, deixou uma série de emendas legais e um estado de emergência que ainda não terminou e que serviu ao partido no poder para limitar as garantias constitucionais e para mais uma vez atacar jornalistas e acadêmicos críticos ao presidente e suas políticas.

Em 15 de abril, no meio da Semana Santa, o presidente atualizou em seu Twitter o número de detidos contados até aquele dia. “Mais de 12.000 terroristas capturados em apenas 21 dias. Continuamos”, escreveu Bukele em um tweet com a hashtag #GuerraContraPandilla, no qual aparecem fotos de membros de gangues tatuados por todo o corpo.

Se esse número for verdadeiro - não há como realizar uma verificação independente: o governo de El Salvador fechou todas as vias para acessar informações sobre seu sistema prisional - Bukele adicionou 12.000 prisioneiros a um sistema no qual já existem cerca de 40.000 prisioneiros, um número que já excede o capacidade real da rede de prisões. Hoje, com os recém-admitidos, a superpopulação é de quase 22.000 pessoas.

Entre os novos detidos, há, sim, pessoas que exibem as tatuagens típicas das gangues. Esses são os que geralmente aparecem nas fotos da propaganda do governo. Mas também há outros detidos que apareceram em outras redes sociais, não as do governo; são jovens cujas capturas são relatadas por seus parentes ou conhecidos como atos arbitrários.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de graduación de oficiales de policía en San Salvador, El Salvador. Lo acompaña su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. 4 de abril de 2022. REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia via REUTERS

Desde a primeira semana de abril, os poucos jornais que o governo de Nayib Bukele continua falhando em controlar estão cheios de reclamações sobre abusos da PNC. Na sexta-feira, 8 de abril, por exemplo, a polícia, coberta pelo regime de emergência aprovado pelos deputados de Bukele no final de março, entrou em Ciudad Credisa, um bairro de classe média, e levou 21 pessoas sem explicação. Os parentes dos detidos relataram que a polícia tirou fotos de todos eles e os acusou de serem terroristas, como o presidente faz em seus tuítes.

“Perguntei por que eles iriam levá-los, um soldado veio e me empurrou com a arma e me disse que éramos os culpados por morar em uma área marginal”, disse um cidadão ao jornal La Prensa Gráfica.

Na mesma noite, a polícia prendeu alguns jovens que estavam saindo do turno de trabalho em um restaurante na capital. Imediatamente, a PNC publicou fotos dos detidos, de quem havia retirado suas camisas, e de dinheiro que, segundo a versão policial, era pagamento por extorsão. Depois de uma forte reclamação nas redes sociais, ficou claro que os jovens não pertenciam a gangues e que o dinheiro era a caixa feita naquele dia no restaurante.

As demandas mais fortes vieram do exterior, o que parece lógico quando, após quase três anos de governo, Bukele conseguiu, com perseguição judicial e administrativa e assédio constante, silenciar muitas das vozes críticas do país.

Em 8 de abril, o Escritório de Washington para a América Latina (WOLA), um dos grupos de pensamento mais influentes sobre questões latino-americanas na capital dos EUA, divulgou um comunicado no qual questiona descaradamente as políticas de Bukele.

“A crise de segurança em El Salvador exige uma resposta urgente e firme. As muitas vítimas das gangues mais violentas do mundo têm direito à justiça e a viver sem medo de serem assediadas, agredidas, extorquidas e mortas. No entanto, suspender seções da Constituição do país não fará com que isso aconteça”, escreveu WOLA.

Bukele respondeu às críticas do WOLA com ataques pessoais a sua presidente, Carolina Jimenez Sandoval. Atacar qualquer um que o critique ou exponha suas contradições já é uma marca de Nayib Bukele. Ele fez isso com jornalistas salvadorenhos, com a congressista norte-americana Norma Torres ou Tamara Taraciuk Broner, diretora interina da Humans Rights Watch (HRW) para as Américas.

A HRW foi outra organização que criticou as recentes medidas de Bukele. “Em vez de proteger os salvadorenhos, esse amplo estado de emergência é uma receita para o desastre que coloca seus direitos em risco”, escreveu a organização em um comunicado.

No final, porém, da narrativa do presidente, todo o barulho gerado em torno dele e todas as emendas legais aprovadas não conseguiram esconder a falha mais importante de sua guerra: Nayib Bukele, por razões que nem ele nem todos os seus acólitos podem explicar, ainda não consegue extraditar os 14 líderes do MS13 para o Os Estados Unidos reclamaram nos Estados Unidos por crimes como homicídio e terrorismo. Assim, mesmo após os 12.000 prisioneiros de Bukele, a cadeia de comando da gangue permanece intacta.

Nayib Bukele tem pactos com gangues desde que foi eleito prefeito de San Salvador, em 2015. Registros judiciais em El Salvador, investigações e um processo judicial nos Estados Unidos, e pelo menos uma dúzia de investigações jornalísticas baseadas em documentos oficiais explicam isso. O pacto permaneceu em vigor e Bukele o fortaleceu desde a presidência da república.

Já como presidente, de acordo com uma investigação do Ministério Público salvadorenho que o promotor nomeado pelo governo enterrou, Bukele continuou a administrar o pacto por meio de Osiris Luna, seu chefe de prisões, e Carlos Marroquín, funcionário da presidência. Ambos foram apontados pelos Estados Unidos como atores corruptos e antidemocráticos, entre outras coisas precisamente porque administram o pacto em nome de seu chefe, o presidente.

Sob esse pacto, Nayib Bukele manobrou seus funcionários para evitar a extradição para os Estados Unidos dos 14 líderes do MS13 que formam a chamada ranfla nacional, nome que o jargão das gangues dá ao seu conselho de administração.

Esses líderes, diz o Departamento de Justiça dos EUA, “são acusados de conspiração para emprestar e ocultar apoio material a terroristas, conspiração para cometer atos de terrorismo que transcendem as fronteiras nacionais, conspiração para financiar terrorismo e conspiração para terrorismo de drogas”. Esses crimes, incluindo vários homicídios, foram cometidos em solo americano e ordenados pela ranfla nacional, de acordo com a acusação.

Eliú Melgar Díaz, alias Blue, es uno de los líderes de la MS13 al que Nayib Bukele ha protegido.

As fotografias desses líderes, a maioria prisioneiros em El Salvador, não apareceram na conta do presidente Bukele no Twitter ao lado do rótulo terrorista, que ele e seus funcionários não hesitaram em colocar ao lado de retratos de outros salvadorenhos que não têm nada a ver com gangues.

Enquanto o regime de emergência durou, o procurador-geral Rodolfo Delgado, peão do presidente, não hesitou em twittar que a maioria dos detidos (cerca de 90%, diz ele, embora, novamente, esse número seja impossível de verificar de forma independente) foram enraizados por um juiz de paz, o primeiro a agir sobre uma acusação do Ministério Público, conforme contemplado pela legislação salvadorenha.

O que Delgado não fala são três coisas. Vários juízes que não se pronunciaram de acordo com os planos estabelecidos pelo presidente no Twitter, o Supremo Tribunal de Justiça — também dominado por Bukele — acaba removendo-os. Ele próprio, Delgado, foi apontado no passado por usar tortura para extrair falsas confissões de supostos membros de gangues. O procurador-geral também não menciona que foi ele quem se recusou a ter um dos líderes do MS13 deportado para os Estados Unidos e fez esse registro perante a Suprema Corte.

Uma das instâncias que, nos Estados Unidos, participou da investigação dos líderes é a Força-Tarefa Conjunta Vulcano (JTFV), composta por agentes do Departamento de Justiça e do Tesouro, cujo diretor, Seth D. DuCharme, foi um dos que, em janeiro de 2021, anunciou a acusação contra os 14 líderes do MS13 que Bukele não quer extraditar.

As investigações da JTFV também foram essenciais em uma investigação criminal de Osiris Luna e Carlos Marroquín, os dois funcionários de Bukele investigados pelo pacto de gangues e contra os quais o Distrito Judicial do Sul de Nova York está prestes a apresentar uma acusação formal, dois funcionários federais confirmaram em Infobae nos últimos dias.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a Bukele que extradite a 14 líderes de la MS13 acusados de varios delitos en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool REUTERS

A JFTV, de fato, esteve envolvida nas primeiras investigações do pacto entre Bukele e as gangues a partir de 2020. Grande parte dessa informação foi dada ao então embaixador dos EUA em El Salvador, Ronald Johnson, que, em vez de aprofundá-la, acabou removendo pelo menos um dos investigadores norte-americanos envolvidos, como pelo menos três oficiais da administração Biden, em Washington, confirmaram à Infobae. Johnson, um ex-agente da Central Intelligence (CIA), veio a El Salvador como político nomeado político do ex-presidente Donald Trump.

No contexto desta crise, Bukele, como já fez antes em outros momentos, voltou a apelar com saudade ao tipo de apoio que recebeu quando Trump era presidente.

Em 11 de abril, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, pediu a Bukele que “proteja seus cidadãos enquanto mantém as liberdades civis, incluindo a liberdade de imprensa”, referindo-se às restrições legais aprovadas durante o regime de emergência que punem qualquer pessoa que se refira ao pacto da gangue Bukele com a prisão. Anthony Blinken, secretário de Estado de Biden, também pediu respeito pelos direitos civis dos salvadorenhos e lembrou a Bukele algo mais: “Agora, mais do que nunca, é essencial extraditar líderes de gangues para enfrentar a justiça nos Estados Unidos”.

Bukele, respondendo no Twitter, não disse uma palavra sobre os líderes da ranfla que seu governo continua protegendo. Ele disse o seguinte: “Tivemos apoio do governo dos EUA... mas foi DURANTE A ADMINISTRAÇÃO TRUMP (assim, em letras maiúsculas).” Johnson, o embaixador de Trump que minimizou a investigação sobre o pacto de gangues, foi, com efeito, um dos principais aliados do presidente salvadorenho.

Pactos como os de Bukele e outros feitos por políticos salvadorenhos no passado redefiniram a estrutura criminosa e política das gangues e sua liderança. Um dos acadêmicos que mais estudou essa parte do fenômeno é Juan José Martínez d'Aubuisson, antropólogo citado na mídia de todo o mundo. No ano passado, por exemplo, Martínez explicou ao Infobae que o aumento da violência homicida durante o governo de Bukele pode ser devido a reajustes no pacto ou porque líderes de gangues usam os mortos para enviar mensagens políticas.

Em 11 de abril, também no tweet, Bukele chamou Martinez de “lixo”. Então, fiéis ao roteiro típico, cyber trolls, funcionários e propagandistas acusaram o antropólogo de ser cúmplice das gangues e falar por elas, algo que hoje em El Salvador é punível com 10 a 12 anos de prisão e que, com as emendas feitas sob o regime de emergência, O procurador-geral Rodolfo Delgado pode se transformar em uma acusação criminal sem muita formalidade.

