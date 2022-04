Slipknot e Belinda em Machaca 2022: os memes deixados pelo pôster do festival

Em 12 de abril, foi revelado o pôster do Festival Machaca 2022, que foi suspenso em 2020 e 2021 como medida preventiva contra a pandemia do coronavírus. A edição do ano atual acontecerá no dia 25 de junho no Parque Fundidora, localizado em Monterrey, Nuevo León.

Entre os artistas mais proeminentes no cartaz estão Paulina Rubio, Cartel de Santa, Aleks Syntek, Pantheon Rococó, Kumbia Kings, Minuscule Division, Reik, Belinda e Slipknot.

“Habemus #Machaca2022! Você está pronto? Vejo vocês em junho sobrinhos Ingressos em http://machaca.mx e filiais @SaharisPopCult @VictoriaMX”, podem ser lidos na conta oficial deste evento.

Da mesma forma, foi relatado que a venda de ingressos começará a partir de 14 de abril tanto na página do festival de Machaca quanto nas filiais da Cultura Pop Saharis. Por outro lado, as pessoas que já tinham seu ingresso para o festival de 2020 — que foi cancelado — poderão usá-lo para entrar no evento.

“Ingressos à venda a partir de quinta-feira, 14 de abril http://machaca.mx e filiais @SaharisPopCult”, podem ser lidos na conta oficial do Twitter do festival.

O grande contraste entre os gêneros musicais dos artistas provocou dezenas de memes nas redes sociais, pois é um festival que reunirá artistas de pop, baladas, metal, rock e até reggaeton e rap.

A presença de Belinda e da banda Slipknot foi uma das mais comentadas entre os prováveis participantes do Machaca 2022, já que muitas pessoas apontaram que o tipo de ritmos que o cantor pop e a banda de metal manejam não se encaixariam bem.

Os memes variaram de referências a Os Simpsons ao uso de fotografias de pessoas que usaram roupas misturando roupas do norte, gótico, emo ou rock ao mesmo tempo.

Algumas imagens de filmes também foram usadas em que se fala de um romance entre uma garota com uma aparência calma, rosa e calma ao lado de um garoto que se veste de metaleiro, roqueiro ou algum tipo de estilo estereotipado como “rude”.

O número de comentários, memes e piadas sobre esse evento foi tal que as palavras Machaca, Belinda e Slipknot se tornaram tendência no Twitter, embora a maioria dos usuários o tenha aceitado com humor, também houve aqueles que ficaram desapontados e até indignados.

Alguns roqueiros e metaleiros ficaram ofendidos com a peculiar mistura de gêneros e apontaram que, como público, a banda Slipknot merecia mais do que um lugar em um festival com Belinda, Paulina Rubio e outras cantoras pop. “Não acredito que eles vão reunir nacas e reggaetoneros com roqueiros” e “Minha fé na humanidade se perdeu com este 'pôster'” foram apenas alguns dos comentários negativos.

Por sua vez, os fãs de Belinda simplesmente compartilharam com orgulho o quão felizes estão com a presença de Belinda no México e a oportunidade que terão de ver “La Reina del Pop” ao vivo.

Humor à parte, havia também uma pessoa que abalou os organizadores do festival porque eles convidariam Aleks Syntek, deve-se lembrar que há alguns anos o intérprete de Sex, Modesty y Lágrimas foi apontado por assédio a um influenciador britânico menor. Portanto, a conta acusou Machaca 2022 de apoiar pedofilia e estupro estatutário.

A programação completa do festival Machaca 2022 é a seguinte:

-Reik

-Nó deslizante

-Paulina Rubio

-Belinda

-Nicky Jam

-Panteão Rococó

-O Grande Silêncio

-Cartel de Papai Noel

-Migos

-Zurdok

-Cerveja

-Divisão minúscula

-Reis Kumbia

-Reyno

-Bandalos chineses

-Samantha Sánchez

-Fazer filmes

-Vilma Palma e vampiros

-Nortec

-Milionário

-Akil Ammar

-Plano

-Fran

-Polaris

-Luisa Vox

-Pessoas como máquinas

Deve-se notar que até o momento, não se sabe quais serão os cenários e horários para cada banda, artista e grupo se apresentar.

