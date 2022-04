Vídeo: Marcela Reyes enviou uma mensagem para seus seguidores que querem ser mães

Para os fãs da DJ Marcela Reyes, não é segredo que ela repetidamente se esforça para dar a maior atenção ao filho Valentino, resultado da relação do artista com o DJ Exotic. Há alguns meses, observou-se como ele se esforçou para dar ao pequeno uma das melhores celebrações de aniversário, como mais de um sonhava em sua infância.

Nesta ocasião, a artista enviou uma mensagem através de suas redes sociais com a qual, em vez de criticá-los, queria enviar conselhos para aqueles que entre seus desejos é ser mãe pela primeira vez, e talvez, aqueles que estão pensando em ter um segundo filho.

“As crianças são a coisa mais linda, eu não tenho esse amor... Eu nem sei como descrever o amor que tenho pelo meu filho. Meninas, tenham sua estabilidade econômica para que, quando essas bênçãos vierem, você não precise depender de ninguém”, disse Marcela Reyes, antes de espalhar sua mensagem com as palavras mais gratificantes do que significou para ela ter o filho ao seu lado.

Mais tarde, o DJ também abordou um tópico que milhares de mulheres experimentaram repetidamente que engravidaram e algum tempo após o nascimento, os pais abandonam as mães ao seu destino.

“... infelizmente às vezes, os pais, na maioria das vezes, tendem a ser pais que abandonam, irresponsáveis, então se tivermos esses filhos podemos ser mulheres independentes e podemos apoiá-los e não ficar atrás de um pai implorando por ajuda, ajude-nos com a criança, para que ele possa ir à escola, para que ele realmente ajude!” , concluiu Marcela Reyes através de seus 'InstaStories'.

Pode interessar a você: Eles apreendem meia tonelada de maconha que seria comercializada em Bogotá

Aqui está o conteúdo completo de Marcela Reyes :

As reações logo apareceram quando o portal de entretenimento 'Tracing Famosos' foi responsável por replicar o conteúdo que a DJ compartilhava por meio de suas redes sociais. Os internautas expressaram seu apoio à artista com comentários como: concordar com seu pronunciamento porque alguns têm filhos dependendo da economia do pai e outros a culparam pelo fato de que, ao gravar histórias no Instagram, seu filho ao fundo gritou pela atenção da mãe.

Outros comentários sugeriram: “Você tem que ter estabilidade econômica como mulher, e não estar atento que será responsabilidade de outra pessoa, especialmente na Colômbia que haja mais pais ausentes do que os presentes”, “E todos aqueles que criticam são mulheres, em suma, hipocrisia”, “Espero que aqueles que criticar tem metade do que Marcela tem para dar ao seu filho”, “É triste ver alguns como eles têm que estar implorando até por uma fralda”, entre outros.

Através de uma rodada de 'perguntas e respostas', o DJ respondeu a algumas preocupações de seus seguidores em que vazou uma sobre a relação que ele tem com a reggaeton e atual parceira Marcela Reyes.

“Como você se dá bem com B King?” , foi a pergunta feita por alguns internautas, à qual ele respondeu:

“Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas só porque tratei Valentino com amor, gosto muito dele”, escreveu Exotic DJ em seu 'InstaStories'. A resposta rapidamente se tornou viral e foi replicada pelos diferentes portais de fofocas, entre os quais está 'Rechismes', onde obteve quase 20.000 curtidas de usuários da Internet.

Exotic DJ respondió si se lleva bien o no con B King esposo de Marcela Reyes y cómo trata a su hijo. Tomada de Instagram @rechismes

Deve-se lembrar que em várias ocasiões o DJ foi acusado de abandonar o filho, porém, nas redes sociais existem vários internautas que o defendem porque afirmam que ele compartilha com a criança e que não costuma publicá-la através de suas redes sociais como se sua mãe faz.

CONTINUE LENDO: