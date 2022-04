As cores das flores visíveis apenas aos insetos garantem a polinização, descobriu um estudo

As pétalas das flores têm várias substâncias que criam um efeito de “olho de boi” que guia os insetos em sua busca por pólen. Isso foi explicado pelo estudo liderado por Matthew H. Koski, professor assistente de ciências biológicas na Faculdade de Ciências da Universidade Clemson. A pesquisa lança luz sobre modificações químicas em flores que respondem a razões ambientais, incluindo mudanças climáticas, que podem ameaçar sua sobrevivência.

A equipe de pesquisa estudou a Argentina Anserina, uma planta com uma flor amarela brilhante, também conhecida como grama prateada, pertencente à família Rosaceae . Os pesquisadores procuraram aprender como os pigmentos nas pétalas, visíveis apenas no espectro ultravioleta, desempenham um papel fundamental na plasticidade da planta, ou seja, sua capacidade de responder rapidamente a um ambiente em mudança. O estudo, publicado na revista Evolution, também incluiu os pesquisadores Clemson Lindsay M. Finnell, Elizabeth Leonard e Nishanth Tharayil.

Por um lado, eles estudaram o crescimento da grama prateada em diferentes elevações no sudoeste do Colorado, Estados Unidos, para entender melhor as funções dos vários produtos químicos absorventes de UV nas pétalas das plantas e como esses produtos químicos funcionam para auxiliar na polinização e, portanto, na reprodução. O professor Koski explicou que “embora os humanos não possam ver os padrões UV nas pétalas das flores, muitos de seus polinizadores conseguem”.

Argentina Anserina, uma planta com uma flor amarela brilhante, também é conhecida como Silver grass (GETTY)

“Sempre fui fascinado por como a variação da cor das flores surge e como ela evolui, e quais fatores impulsionam a evolução dessa variação”, disse Koski, “então eu estava interessado em pensar em como percebemos a cor em comparação com a forma como os organismos que interagem com mais frequência com as flores.”

Insetos polinizadores , por exemplo , veem no espectro ultravioleta, então flores que refletem ou absorvem comprimentos de onda ultravioleta dão, aos polinizadores, a percepção de cores diferentes que os humanos não podem ver. Koski disse que está fascinado por “descobrir o que esses sinais UV poderiam estar fazendo funcionalmente em relação à polinização”.

Além disso, ele disse que uma ampla gama de plantas tem concentrações de produtos químicos absorventes de UV na base das pétalas das flores, enquanto as pontas das pétalas têm mais produtos químicos que refletem os raios UV. Isso cria um efeito geral de “olho de boi” que guia os insetos em sua busca por pólen.

A equipe queria se aprofundar em como as plantas se adaptam para sobreviver em diferentes ambientes. É por isso que, a uma altitude de 1.000 metros, eles descobriram que as flores se adaptam ao seu ambiente produzindo diferentes quantidades de produtos químicos que bloqueiam ou absorvem os raios UV.

A flor à esquerda mostra isso à luz visível. O da direita mostra os pigmentos nas pétalas que são visíveis apenas no espectro ultravioleta. A área escura absorve os raios UV. A área de luz é reflexiva UV (CRÉDITO: MATTHEW KOSKI)

“ Em altitudes mais altas, há sempre mais compostos absorventes de UV ou uma área espacial maior de absorção de UV nas pétalas, em comparação com populações de baixa altitude”, disse. Assim, os pesquisadores disseram que isso demonstra a plasticidade da planta, que Koski definiu como características diferentes nos mesmos organismos sob diferentes condições ambientais. Este é um passo crítico para entender como os organismos se adaptam para sobreviver às mudanças.

Para Koski, o importante sobre a plasticidade é que, “quando pensamos em mudanças climáticas e mudanças globais, a plasticidade é um mecanismo pelo qual as populações naturais podem responder muito rapidamente às mudanças climáticas e persistir nesses climas”.

Por outro lado, embora se considere que o processo de evolução, que resulta em mudanças no código genético ao longo do tempo, progride mais lentamente, respondendo “plasticamente às mudanças ambientais”, disse.

“A pesquisa levantou a questão de saber se as respostas plásticas às situações ambientais são adaptativas”, disse o professor, respondendo que “ o estudo descobriu que a mudança plástica na pigmentação UV beneficiou a planta, especialmente aquelas em grandes altitudes, porque o aumento a absorção de ultravioleta nas pétalas resultou em maior viabilidade do pólen.”

Os pigmentos nas pétalas desempenham um papel fundamental na capacidade de responder rapidamente a um ambiente em mudança (GETTY)

A pesquisa ajudará os cientistas a entender melhor como os organismos respondem às mudanças ambientais e até mesmo prever se e quão bem alguns organismos poderiam sobreviver às rápidas mudanças ambientais, como as mudanças climáticas globais.

Também seria importante para a agricultura , porque alguns dos mesmos pigmentos sensíveis aos raios UV que funcionam na grama prateada também estão presentes em culturas comerciais, como mostarda e girassóis. “É interessante pensar se fatores abióticos, como raios UV ou temperatura, estão mudando a expressão dessas características, como isso afetará a maneira como os polinizadores veem as flores e como isso acontecerá em termos de produtividade e produção de sementes”, disse Koski.

A pesquisa da equipe pode até ser importante para jardineiros domésticos que tentam atrair tipos específicos de polinizadores para suas plantas. “Acho que uma coisa que as pessoas pensam é plantar uma variedade de flores com cores e morfologias diferentes para atrair muitos tipos diferentes de polinizadores, como um jardim amigável aos polinizadores”, disse Koski.

Ele concluiu que “algo a se pensar é que muitas vezes não sabemos todos os detalhes de quais cores os polinizadores percebem e como isso pode mudar com as estações. Só porque as coisas podem parecer muito semelhantes a nós, não significa que não possam ser muito diversas para os polinizadores, e também podem atrair um conjunto diferente de polinizadores que esperamos.”





CONTINUE LENDO: