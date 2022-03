Vídeo: Um homem foi meio enterrado e aumentos repentinos entre emergências devido às chuvas em Antioquia

Na noite de quarta-feira, no município de Caldas (Antioquia), ocorreu um colapso no qual uma casa foi afetada, embora, felizmente, estivesse desabitada. No entanto, um homem ficou ferido, depois que suas pernas ficaram presas ao passar pelo local.

De acordo com as informações obtidas na estação Blu Radio, o incidente ocorreu exatamente no setor El Reservadero, na vila de La Quiebra. Os bombeiros chegaram àquele local, que prestaram apoio para retirá-lo e o transferiram para um hospital onde ele se recupera dos ferimentos.

Enquanto isso, na tarde de quarta-feira, no bairro de Pachely, no município de Bello (Antioquia), várias inundações ocorreram, depois que uma das ravinas do setor transbordou devido à forte chuva, situação que foi capturada em vídeo e publicada na conta do Twitter Denúncias Antioquia.

Uma situação semelhante ocorreu no município de Don Matías, onde um aumento repentino causou uma forte inundação na área.

Essas emergências são adicionais às de terça-feira no noroeste de Medellín, no distrito de San Cristóbal, onde, segundo o jornal El Colombiano, 30 famílias foram afetadas no setor Barrio Nuevo.

Dados do Departamento Administrativo de Gestão de Riscos de Desastres (Dagrd) de Medellín, citados no jornal de Antioquia, indicaram que houve 27 emergências naquela terça-feira, entre as quais houve 12 movimentos de massa, oito árvores que caíram, três inundações e dois veículos capotados.

As áreas de San Antonio del Prado e Robledo foram as mais afetadas pelas emergências que causaram as chuvas na tarde de terça-feira.





