Páscoa: saiba o que é o tríduo pascal e qual é sua origem

A Semana Santa tem origens puramente religiosas e cheia de fervor. No caso da palavra tríduo, também está ligada à religião e, principalmente, à religião católica e se refere à preparação, ou seja, a ordenação antes do evento ou evento especial ou desejado.

Por exemplo, no campo religioso, entendemos que antes da festa e adoração de um santo, as pessoas devem se preparar com dias de antecedência (três para ser exato). A preparação também pode ser de forma espiritual e mental.

TRÍDUO PASCUAL

O significado específico do tríduo pascal são os três dias de preparação antes da festa da Páscoa. Estes são entendidos pela quinta, sexta e sábado da Semana Santa, porque lembremos que o domingo é o dia em que Jesus ressuscitou, de acordo com a Igreja Católica. No caso da Bíblia, indica que Cristo ressuscitou no terceiro dia, mas não especifica o dia como tal.

OUTROS SIGNIFICADOS DE PASCUAL TRIDUUM

No caso do novo calendário e nas normas litúrgicas da Semana Santa, a abordagem é diferente. O tríduo é um novo começo do ano litúrgico, pois é o dia em que ressuscita, ou seja, é o dia em que tudo nasce de novo, assim como as oportunidades, desde que a vida foi restaurada.

Depois disso, entende-se que a duração do tríduo é estendida. Essa unificação da celebração pascal está mais de acordo com o espírito do Novo Testamento e com a tradição cristã primitiva.

O próprio Cristo, quando aludiu à sua paixão e morte, nunca os dissociou de sua ressurreição. No Evangelho de quarta-feira da segunda semana da Quaresma (Mt 20, 17-28), ele fala deles juntos: “Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para zombar dele, açoitar e crucificá-lo, e no terceiro dia ele ressuscitará”.

O bispo de Milão, em um de seus escritos, refere-se aos três dias sagrados (triduum illud sacrum) como os três dias em que sofreu, foi no túmulo e ressuscitou, os três dias a que ele se referiu quando disse: “Destrua este templo e em três dias eu o reconstruirei”.

Santo Agostinho, em uma de suas cartas, refere-se a eles como “os três dias mais sagrados da crucificação, sepultamento e ressurreição de Cristo”.

Esses três dias, que começam com a missa noturna da Quinta-feira Santa e terminam com a oração da véspera de Domingo na Páscoa, eles formam uma unidade, devem ser considerados como tal.

PÁSCOA NA SEMANA SANTA

Em suma, a Páscoa cristã consiste essencialmente em uma celebração de três dias, que compreende os dias mais dolorosos do corpo e da alma e os mais brilhantes facetas de Cristo.

As diferentes fases do mistério pascal se estendem ao longo dos três dias como em um tríptico: cada uma das três pinturas ilustra uma parte do cena, mas no final todos juntos eles formam um único fato. Cada imagem está completa por si só, mas deve ser vista em relação às outras duas.

Sexta-feira, como o Sábado Santo, não faz parte oficialmente da Quaresma. De acordo com o novo calendário, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa, excluindo a missa da Ceia do Senhor. Sexta-feira e sábado da Semana Santa não são os dois últimos dias da Quaresma, mas os dois primeiros dias do “tríduo sagrado”.

