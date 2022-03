Capture um homem que matou sua parceira por terminar o relacionamento

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

As autoridades anunciaram a captura de um homem acusado de matar sua parceira quando ela decidiu encerrar o relacionamento. Os eventos aconteceram em Medellín, Antioquia.

Um juiz de controle de segurança em Medellín impôs uma medida de seguro prisional contra Deiner José Durán Loras, que teria sido responsável pelo feminicídio agravado de seu parceiro, uma mulher de 24 anos identificada como Carolina Aguilar Díaz.

De acordo com informações emitidas pela Procuradoria-Geral da República, os eventos ocorreram em 20 de março em uma casa localizada no bairro de Villa Hermosa, em Medellín.

De acordo com as investigações, na manhã de domingo passado Deiner José Durán chegou à casa onde Carolina Aguilar Diaz estava no bairro mencionado acima. Lá, uma discussão teria surgido porque a mulher havia tomado a decisão de encerrar o relacionamento amoroso.

O Gabinete do Procurador-Geral estabeleceu que o homem em questão havia sacado uma faca com a qual atacou Carolina Aguilar em várias ocasiões, levando à morte dela. No local estava uma irmã da vítima, que tentou defender a mulher; no entanto, seus esforços não foram suficientes.

Deiner José Durán foi capturado por membros da Polícia Nacional em flagrante. Aparentemente, moradores do setor que tomaram conhecimento do brutal ataque de facada contra mulheres intervieram até a chegada das autoridades porque, segundo alguns relatos, o suposto feminicídio planejava fugir na companhia de seu filho.

Uma vez que o sujeito foi preso, a Polícia Nacional o colocou à disposição das autoridades competentes para avançar no processo judicial.

O promotor informou que o homem não entrou com as acusações acusadas por um promotor do grupo URI Early Warnings de homicídio.

Mulher foi desmembrada e abandonada no porta-malas do carro

As autoridades de Barrancabermeja continuam investigando enquanto a comunidade não se espanta com este crime lamentável. Esta é Johana Chávez, de 41 anos, que foi encontrada desmembrada no porta-malas de seu próprio carro.

A constatação ocorreu em 21 de março e a Prefeitura de Barrancabermeja pediu às autoridades competentes que dessem prioridade a este caso, a fim de localizar os supostos autores.

De acordo com o último relatório das autoridades, pode ser um caso de feminicídio do parceiro romântico da mulher de 41 anos. Embora nada esteja estabelecido ainda, as autoridades estão seguindo a linha de investigação sobre um suposto crime passional.

“Sua mãe afirma que não sabia nada sobre ela desde sexta-feira e que possivelmente estaria em uma fazenda com seu parceiro romântico, segundo informações preliminares os fatos estariam relacionados a problemas de paixão”, relatou o coronel Alexander Sánchez, comandante da Polícia Magdalena Medio, citado por Blu Radio.

CONTINUE LENDO: