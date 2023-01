Recent Articles

Handball masculino: Dinamarca llega a París 2024 como tricampeón mundial

Con la victoria ante Francia en la final de Suecia-Polonia 2023 selló el primer ticket hacia los próximos Juegos y alcanzó la aplastante cifra de 28 partidos invicto en Copas del Mundo. España finalizó tercera y se aseguró un lugar en el Torneo Preolímpico 1.

Men’s handball: Denmark arrives to Paris 2024 as three-time world champion

With the victory against France in the Sweden-Poland 2023 final, they sealed the first ticket to the next Games and reached an overwhelming number of 28 undefeated matches in the World Cups. Spain finished third and secured a place in Pre-Olympic Tournament 1.

Do you believe in miracles? Local lifeguard claims unlikely win in the “Super Bowl of Surfing”

Luke Shepardson stunned one of the strongest fields in surfing, and he did it while on a break from work.

Sanciones a Rusia: UEFA anunció que la Supercopa no se jugará en Kazán

Los campeones de la Champions League y la Europa League no se enfrentarán en Kazán, como estaba previsto, debido a las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. La UEFA comunicó que la final se jugará en Atenas, Grecia, el 16 de agosto.

Sanctions against Russia: UEFA announced that the Super Cup will not be played in Kazan

The Champions League and Europa League champions will not meet in Kazan, as planned, due to sanctions against Russia for the invasion of Ukraine. UEFA announced that the final will be played in Athens, Greece, on August 16.