LA COLUMNA: Pere Miró, el mediador del COI con Samaranch, Rogge y Bach que vuelve a sentarse frente a los talibanes como hace un cuarto de siglo

El experto español podría haberse ocupado de hasta 200 casos de diversa magnitud en el Movimiento Olímpico, entre ellas la negociación para la participación de las dos Coreas en Pyeonchang 2018 y en la reciente operación humanitaria del COI en Afganistán.

Australia considers “diplomatic boycott” of Beijing Games as Chinese government downplays Peng Shuai case

The Canberra government “is awaiting the decision by the Biden administration before it makes a call on whether to sign up to a diplomatic boycott”.

Swedish Fencing Federation accuses the FIE of breaking good governance principles

Officials from the Swedish Fencing Federation have accused the FIE Executive Committee of breaching the IOC Code of Ethics and FIE Statutes after a proposal made by the organization was not included on the agenda for the upcoming FIE Congress.

IWF presidential candidate vows to clean up sport and secure weightlifting’s place in future Olympic Games

The sport has been awash in scandal and doping for years. IOC President Thomas Bach has strongly hinted their spot in the Paris 2024 program is far from a sure thing.