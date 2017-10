Si se transfiere esa teoría a una de las mujeres más difamadas de la cultura pop, Kris Jenner (59 años), parece aún más real. Mientras que la matriarca de los Kardashian ha sido criticada por vestirse muy juvenil, la discriminación por su edad parece enfocarse en su apariencia juvenil, las conversaciones frívolas con sus hijos, sus amigos jóvenes y su toy boy, Corey Gamble (34 años).”No tiene nada que ver con envejecer; esto está relacionado con tu espíritu”, confiesa su amigo Olivier Rousteing (29 años), director creativo de Balmain. “A Kris puedes hablarle de cultura pop, gente joven y cantantes antiguos. Es de mente muy abierta y siempre tiene la mirada puesta en el nuevo mundo. Sabe quién molará y quien no con tan solo verlo por primera vez y eso sí que tiene que ver con su edad, pero se mantiene joven porque está rodeada de jóvenes”.

Cuando en un episodio de Keeping Up With The Kardashians, Kim le dice a Kris que era muy mayor para apuntarse a la clase baile con barra, Jenner le responde: “¿Qué quieres que haga, sentarme en casa a hacer ganchillo?”. Para aquellas mujeres que piensan que tanto Jenner como Madonna deberían de actuar más “acorde con su edad”, esta es una buena pregunta que deberían plantearse. ¿Debería Madonna dejar atrás la música electrónica para cantar baladas en un bar con un piano cubierta de pieles y joyas, como una versión millenial de Malene Dietrich? Eso lo hizo hace 25 años.

En un mundo posfeminista y más cercano a la igualdad que nunca, la visión clásica de las expectativas por la edad no son realistas. A menos que seas un adolescente, no debería existir el concepto de vestirte acorde con tu edad porque la sociedad -siguiendo el ejemplo de Kris Jenner- ahora nos otorga el privilegio del espíritu que no envejece. La juventud, en otras palabras, no está reservada para los jóvenes. Puede ser que esta sea la razón por la que la sociedad -todavía obsesionada irremediablemente con la juventud- critica a aquellas que, después de los cincuenta, se niegan a cambiar las minifaldas por los vaqueros de madre, como si fueran un grupo reivindicando los derechos de la edad.

Pero ¿no tenemos ya suficiente juventud para repartir? Si las chicas de 20 y tantos -con ganas de que las tomen en serio- pudieran tomar prestada la sabiduría de las mujeres de cincuenta y tantos, ¿aprovecharían la oportunidad? En lugar de tachar de ‘desesperadas’ a mujeres como Madonna, deberíamos apreciar su disposición juvenil que les dará más permanencia y podrán seguir inspirando a futuras generaciones. Antiguamente, si querías aprender algo nuevo, te acercabas a la persona más vieja de la tribu (no a la más joven). A lo mejor, esa noción es parte de la misma ola que ha puesto la imagen de mujeres mayores de 50 en las campañas más importantes del mundo de la moda esta temporada.

Con las redes sociales publicando cada pulgada de novedad en el mundo diariamente, la moda -que históricamente ha dependido de la cultura joven y de las escenas underground– podría estar batallando tratando de identificar las subculturas emergentes- si es que aún existen. Y mientras nos encontramos hablando desesperadamente con los chicos de veintitantos, tratando de descifrar alguna tendencia oculta, la verdadera novedad se está creando poco a poco y con pasos firmes por aquellos mayores de cuarenta, que ya lo han hecho y lo han vivido, y están liberados de las tendencias de complacencia y de la mentalidad de rebaño que las redes sociales a menudo instaura en los jóvenes de hoy.

De acuerdo con el artista, estilista y diseñador de moda Charlie Le Mindu (28 años), ese es precisamente el caso. “Para las mujeres mayores, la moda es algo importante”, dice refiriéndose a las mujeres mayores de 50. “¿Te has fijado cuando vas a Harrods y ves a todas esas mujeres mayores? A ellas les da todo igual. Lo llevan todo. Son una gran inspiración para mí. Una mujer joven llevando ropa “cool” no me inspira porque todas parecen iguales”.

La introducción de mujeres mayores en la moda es un gran paso hacia el logro de un espíritu que no discrimine a las personas por su edad, pero eso no quita que tengamos que desencadenar una revolución. La celebración de las mujeres de edad avanzada no debería de ser una tendencia pasajera como si hablásemos de “el bolso de la temporada”.

Deberían de ser respetadas junto a las generaciones jóvenes a quienes les han abierto el camino por su talento y la sintonía con su mente. Ellas evolucionan a nuevos niveles de expresión y por eso tendrían que ser trascendentes para la cultura pop como lo fueron en su juventud. “Ser joven es sinónimo de ansiedad y energía y esa es una revolución que va a más cuanto más mayor te haces. Te sientes mucho más cómoda en tu propio cuerpo y te sientes con ganas para hacer lo que quieras”, nos cuenta Luella. A sus 57, la revolución de Madonna podría ser uno de los mayores regalos que le podemos hacer a las futuras generaciones de mujeres y, en palabras de Marilyn Manson, “cuanto más ruido hace, más guapa está”.

Publicado originalmente en VICE.com