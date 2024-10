La muerte de Sinwar es una oportunidad compleja

Según Stephens, israelíes y palestinos tienen nuevos motivos para la esperanza tras la muerte de Sinwar (REUTERS/Amir Cohen)

Al leer la noticia de que Yahya Sinwar, el despiadado líder de Hamas, había sido asesinado el miércoles por las fuerzas israelíes en el sur de Gaza, sentí la misma sensación de euforia que tanta gente sintió cuando Osama bin Laden fue asesinado. Satisfacerse con el final violento de otro ser humano, incluso un enemigo, casi siempre es un error, pero hay excepciones. La muerte de Sinwar, como la de Bin Laden en 2011, la de Abu Bakr al-Baghdadi en 2019 o la de Hassan Nasrallah el mes pasado, es una de ellas.

No soy el único que siente eso, y no me refiero solo a las personas que comparten mi postura política. En el artículo de The Times sobre la muerte de Sinwar, un gazatí de 22 años identificado como Mohammed dijo que la noticia marcaba “el mejor día de mi vida”.

“Nos humilló, inició la guerra, nos dispersó y nos hizo desplazados, sin agua, comida ni dinero”, dijo Mohammed. “Él es quien hizo que Israel hiciera esto”. Muchos otros habitantes de Gaza, quizá la mayoría, sienten sin duda lo mismo. Es el régimen de terror que Hamas ejerce sobre ellos –que Sinwar impuso mediante un régimen de vigilancia interna al estilo de la Stasi y una brutalidad extrema hacia cualquiera que cuestionara los edictos de Hamas o violara su código moral (incluso por el delito de ser homosexual)– lo que les inhibe de decirlo en voz alta.

¿Cuál es el desafío ahora? Algunos analistas creen que la cuestión principal es si la muerte de Sinwar puede facilitar un acuerdo que libere a los rehenes, ponga fin a los combates y permita que comience la reconstrucción en Gaza.

Es poco probable. Muchos israelíes, sobre todo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sienten que finalmente están ganando la guerra; querrán impulsar la iniciativa militar en Gaza y Líbano a pesar del terrible riesgo que corren los rehenes. Quienquiera que tome el mando de Hamas no querrá hacer un movimiento conciliatorio hacia Israel como su primer acto de liderazgo; fácilmente podría ser el último. Y el próximo gran escenario de guerra probablemente será el esperado ataque de represalia de Israel contra Irán. Veremos cómo se desarrolla.

Pero la oportunidad en la muerte de Sinwar y el desentrañamiento militar de Hamas es que comienza a abrir un espacio para que los jóvenes gazatíes como Mohammed rechacen abierta y asertivamente la versión de Hamas de política maximalista, fanática e islamista. Sinwar dijo una vez a un oficial de inteligencia israelí que estaría dispuesto a perder 100.000 civiles palestinos por el bien de liberar a 100 prisioneros de seguridad palestinos. Claramente lo decía en serio y luchó en consecuencia. Pero después del último año de agonía, los habitantes de Gaza parecen menos dispuestos, si es que alguna vez lo estuvieron, a servir como sacrificios humanos de Hamas en su búsqueda por aniquilar a Israel.

¿Cómo pueden esos habitantes de Gaza arrebatarle el control político a Hamas? Existe el argumento de que terminar la guerra inmediatamente y establecer un gobierno tecnocrático en Gaza que no incluya formalmente a Hamas podría marginar políticamente al grupo. También existe la ilusión (al menos entre los israelíes de derecha) de que Israel puede volver a ocupar el territorio indefinidamente hasta que se “desradicalice”.

El problema con la primera idea es que no entiende cómo Hamas mantiene su poder: no a través de la popularidad sino a través del terror. Si Hamas, por más disminuido que esté, puede mantener sus armas, hará cumplir su mandato. El problema con la segunda es que no entiende cómo podría funcionar la desradicalización en un lugar como Gaza, que no es dando a los habitantes de Gaza un incentivo moral para librar una guerra de guerrillas de larga duración. Si Israel intenta echar raíces nuevamente en Gaza más allá de mantener el control de su perímetro, alimentará el mismo fuego que está tratando de apagar.

La clave está en encontrar un camino entre dos imperativos en pugna: la necesidad de seguir destruyendo a Hamas como una fuerza que puede gobernar Gaza, pero hacerlo de una manera que no justifique, entre muchos palestinos, su condición de movimiento legítimo de “resistencia”.

Esto podría hacerse de varias maneras. El control indefinido de la frontera de Gaza con Egipto por parte de Israel ayudará a impedir que Hamas se rearme y dará a los israelíes una mayor seguridad de que el territorio no volverá a convertirse en una amenaza mortal. Una oferta de salida segura de Gaza para los combatientes de Hamas y sus familias puede reducir las filas del grupo. La creación de zonas de seguridad humanitarias bien abastecidas (quizás administradas por las fuerzas de seguridad de la OTAN) para las mujeres, los niños, los ancianos y los hombres de Gaza que hayan pasado un control de seguridad puede proteger aún más a los civiles y separarlos de los combatientes potenciales.

Por último, un mandato árabe para Palestina, que propuse por primera vez en marzo, podría proporcionar una respuesta a largo plazo para todas las partes: una fuerza de seguridad creíble dirigida por los árabes en Gaza; una reconstrucción económica dirigida por Europa; un camino a largo plazo hacia un Estado palestino políticamente moderado y económicamente próspero; vínculos más estrechos entre Israel y los Estados árabes amigos. Siempre es un error hablar de “soluciones” en Oriente Medio, pero unas bases plausibles para el optimismo pueden hacer mucho para disolver el atractivo del fanatismo.

Tal vez sea necesaria la destrucción de las próximas capas de la dirigencia de Hamas para romper el control político y militar del grupo, pero para los jóvenes de Gaza como Mohammed, por no hablar de tantos israelíes, el tardío fin de la sangrienta tiranía de Sinwar marca el amanecer de la esperanza.

© The New York Times 2024.