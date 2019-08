"No hay soluciones rápidas", menciona Arellano Guillermo. Por más que se limpien las más de 60.000 toneladas de sargazo que han arribado de las playas del Caribe mexicano este año, el alga se seguirá reproduciendo y creciendo a miles de kilómetros. "Tiene que quedar muy claro que el problema no se va a solucionar hasta que no encontremos y atendamos la raíz del problema, que no necesariamente está en México, sino está a nivel global".