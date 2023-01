Twitter cambia el tipo de fuente para combatir las cuentas falsas

La aplicación hizo un cambio en su fuente, agregando algunos diseños a las letras.

El motivo por el que la compra de Twitter por parte de Elon Musk estuvo cerca de caerse fue el número elevado de cuentas falsas en la plataforma. Ahora que el empresario es dueño de la red social uno de sus cambios apuntaría a resolver parte de ese problema.

La aplicación cambió el tipo de fuente de su letra sin ningún aviso o notificación, por lo que han surgido varias especulaciones sobre el motivo de esta decisión y una de ellas apunta a que es una medida para poner en evidencia a los perfiles fake.

Nueva fuente en Twitter

Molly White, creadora de la página Web3 is Going Just Great, fue una de las primeras en revelar la modificación, mostrando, por ejemplo, cómo ahora el cero tiene una línea cruzada para distinguirse de la letra O.

“No estoy seguro de que un cambio de fuente, que aún requiere que las personas estudien de cerca el identificador de Twitter, marque una gran diferencia, pero bueno, probablemente no empeore nada”, escribió White.

Esto también sucede con otras letras, siendo más fácil distinguir un i mayúscula de una l minúscula, a la que se le agregó una pequeña cola.

Este cambio es una forma de complicarle el trabajo a aquellos que generan cuentas falsas o copias de otros usuarios, ya que usan caracteres especiales, como el caso de los números, para confundir a las demás personas y hacerles cree que el nombre registrado es el mismo que el oficial.

De momento este cambio lo han percibido algunos usuarios en la versión web de Twitter, tanto en escritorio como en móviles, pero no así en la aplicación para celulares con Android y iOS.

Además, la fuente se modificó para los nombres de los usuarios, porque en los tweets no se ve ninguna alteración por el momento.

Esta herramienta se suma a otras opciones que la aplicación ha agregado recientemente para validar las cuentas, una de ellas es Twitter Blue, el plan premium en el que los usuarios pueden pagar para obtener la verificación de su perfil en un proceso en el que la aplicación corrobora su identidad con el de la cuenta en la plataforma.

Aunque esto generó problemas en el lanzamiento de la función, ya que fácilmente los que pagaban podían engañar a los demás usuarios aprovechando el icono azul. Pero con el tiempo la app controló la situación y dividió los tipos de verificación.

Otra novedad que llega a Twitter

Después de haberlo prometido, Twitter finalmente está desplegando la función que permite marcar tweets como favoritos para verlos después, cortando un proceso que hasta ahora era basta largo.

Dentro de las opciones de un trino ahora aparecerá un ícono para añadir ese contenido como favorito, un proceso que es muy similar al que hacen otras plataformas como Instagram o TikTok.

Al oprimirlo no lo marcará, sino que aparecerá un panel para verificar todos los demás tweets que han sido guardados.

Antes de la llegada de esta función el proceso de guardado era largo. Los usuarios tenían que ir al botón de Compartir para abrir una ventana y luego escoger la opción de guardar el contenido.

Al tener más pasos adicionales, los usuarios optaban por usar la herramienta de ‘Me gusta’ para marcar un trino y luego buscarlo en el listado si querían revisarlo nuevamente.

Además de este agregado, recientemente se habilitó el servicio premium de la red social en Android, inicialmente para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

El precio del plan es el mismo que en iOS, por 11 dólares al mes, y ofrece los mismos beneficios de verificación azul, subir videos de 60 minutos, clasificación de prioridad en las respuestas de conversaciones, entre otros.