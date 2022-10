Vtubers, los nuevos influencers creados con avatares para YouTube, Twitch y el metaverso

Vtubers Zilverk, Nimu y StarVtuber son creadores de contenido que utilizan avatares virtuales para presentarse antes sus audiencias. (Infobae)

VTubers son los creadores de contenido que usan un avatar virtual para presentarse ante su audiencia, ellos representan el cambio en la generación de contenido desde el entorno real al virtual, donde se puede interactuar con otras personas por medio de avatares.

Para conocer quiénes están detrás de estos influencers contactamos a ZilverK, Nimu Spacecat y Star, tres Vtubers que producen contenido en YouTube y Twitch; además, conversaron con Infobae sobre su trabajo y cómo podría impactar la llegada de los entornos virtuales como el metaverso en la creación de sus videos y transmisiones en vivo.

ZilverK: “la gente me convirtió en Vtuber”

También, conocido como Héctor Treviño, ZilverK, como se hace llamar en sus redes sociales, es un Vtuber mexicano que crea contenido en YouTube hace 9 años. Sin embargo, cuenta con más de 2 millones de suscriptores, sus inicios en la plataforma no fueron como youtuber virtual sino como creador de contenido relacionado a videojuegos como Call of Duty, Minecraft y vlogs en los que muestra su rostro.

Zilverk muestra el set up desde donde hace sus streams

No fue hasta el año 2018 en el que ZilverK dio sus primeros pasos en el mundo virtual con el juego VR Chat, este se encontraba en una versión muy temprana que ofrecía mucho menos a los usuarios de lo que es capaz en la actualidad. “Había cosas que no estaban tan desarrolladas en ese entonces y no me gustó. Volví a crear contenido de videojuegos normales”, dijo en conversación con Infobae.

Pese a una primera mala experiencia, ZilverK volvió a la plataforma en octubre de 2021 usando su ahora icónico avatar de ‘Knuckles’, el personaje de los videojuegos de Sonic, aunque en una versión de baja calidad y más parecida a “una ratita” como la llama el vtuber mexicano.

“De un día a otro nos volvimos virales en TikTok y con mi experiencia de tantos años, si la gente quiere eso, ya sabía cómo moverme. La gente me convirtió en Vtuber no es algo que yo haya planeado”, aseguró a Infobae.

Pese a que Zilverk sabe que su audiencia tiene mayor preferencia por su avatar virtual, tiene una opinión ambigua sobre su intención de volver a hacer contenido usando su rostro. Por un lado, admite que le gustaría pero por otro, considera que le gusta mucho la privacidad que obtiene al no verse expuesto constantemente.

Miniatura de un video de ZilverK en YouTube

Además, considera que el ser Vtuber y tener a un avatar al que le pone voz le permite ser una versión más “libre” de él mismo en comparación con otros creadores de contenido, pues cree que intentan constantemente guardar una apariencia perfecta. “Cuando eres un youtuber normal tienes miedo de que te vayan a cancelar por algo que digas”.

La llegada del metaverso en los próximos años también puede llegar a afectar el trabajo de Zilverk, pues considera que a pesar de tener experiencia en un entorno como el de VR Chat, la presencialidad es importante y se está perdiendo.

“Es importante que un niño vea a otra persona pero nos estamos dirigiendo a un nuevo contenido de vtuber. Desde que inició la pandemia la gente se ha acostumbrado a no salir de sus casas y nos vamos a encerrar tanto que la única escapatoria será la realidad virtual”, dijo a Infobae.

Nimu Spacecat: “los vtubers somos los influencers del futuro”

Nimu Spacecat es una vtuber argentina de 24 años de edad con más de 850.000 suscriptores en YouTube, no tiene problema en decir públicamente que no consume anime, lo que llegó a sorprender a sus seguidores en un primer momento, pues otros streamers aceptan que son fanáticos de estas animaciones japonesas.

“Yo dije: esto no debería ser tan obligatorio … Siento que llegué para romper con ese estigma de hacer contenido tierno de anime y en cambio, quiero ensuciarme más las manos con humor más ‘random’ o casual”, afirmó a Infobae.

Nimu Spacecat entrevista a Zilverk

Dentro del mundo del vtubing se ha normalizado que los avatares de las personas usualmente representen a personajes con un estilo de anime. Por ejemplo, una vtuber japonesa llamada N-Ko Mei Kurono fue anunciada por Netflix para ser la embajadora de ese tipo de contenido en el país asiático.

Al respecto, Nimu considera que se está cayendo en un estereotipo dentro de la comunidad de seguidores de este tipo de creadores de contenido. “No es necesario que te guste el anime para que te guste un youtuber. Somos creadores como cualquier otro, solo que presentamos nuestra cara con un avatar”.

Vtuber N-Ko Mei Kurono fue elegida por Netflix para ser su embajadora de anime en Japón. (Power Gaming)

A diferencia de Zilverk, de quien se conoce el rostro e incluso su nombre real, Nimu prefiere que su anonimato se mantenga, por lo que evita referirse a ella con un nombre diferente al de su avatar e incluso, en sus apariciones públicas oculta su cara.

Gracias a su notoriedad como creadora de contenido, Nimu tuvo la posibilidad de asistir a eventos como Twitch Rivals, un encuentro de streamers en el que compiten entre sí en una serie de videojuegos; y la Velada del Año 2, un evento organizado por el conocido streamer español, Ibai Llanos. Por lo tanto, este tipo de generadores de contenido asisten también de manera presencial a eventos.

Vtuber Nimu Spacecat apareció en la Velada del Año 2 cubriendo su rostro con un casco. (YouTube)

Sobre la llegada de más y mejores espacios virtuales en los que las audiencias podrían interactuar con creadores de contenido de forma remota en un ambiente digital, Nimu tiene una postura optimista sobre las posibilidades que eso representaría no solo para su trabajo, sino también para su comunidad.

“Esto está en pañales. Recién empieza el metaverso y los avatares virtuales. Siento que somos los influencers del futuro y vamos a ser pioneros en publicidad digital … Me imagino de todo como grandes espectáculos con vtubers en un escenario y conciertos”.

Con su experiencia tiene algo a favor: “los youtubers de carne y hueso no tienen esta figura virtual y tendrán que hacer pasos extras”.

StarVtuber: “cuando estoy triste, el avatar siempre está feliz”

El caso del anonimato de StarVtuber es curioso debido a que va más allá del nombre o su rostro, pues se desconoce la edad y nacionalidad, lo que se convierte en un misterio para su comunidad de 934.000 seguidores en YouTube.

Sin embargo, reveló a Infobae que vive en Perú y desde allí hace las creaciones de Star.

Star reacciona a videos graciosos

La historia de su integración al mundo del vtubing no es como las de Zilverk o Nimu. Star inició gradualmente y casi sin quererlo. “Un amigo me dijo que podría ser buena idea comprar un avatar vtuber y en diciembre de 2020 me lo compré como un autoregalo de Navidad”.

La creación de contenido creció poco a poco y casi dos años después está a punto de llegar al millón de suscriptores, una cifra nada sencilla para un creador de contenido con poco tiempo en la plataforma y, además, siendo vtuber.

Tal como comentó Zilverk, los avatars vtubers permiten mostrar aspectos de la personalidad de las personas que son más naturales. En el caso de Star, su avatar le permitió dejar de lado la timidez de aparecer ante su comunidad en un video, al menos de forma virtual.

“Yo era muy tímida en mis videos, apenas podía hablar. He cambiado bastante a como era hace unos años. Antes no conocía mucho pero ahora ya tengo más amigos dentro de la comunidad”, indicó a Infobae.

En las pocas fotografías en las que Starvtuber aparece físicamente, siempre oculta su rostro para mantener su anonimato (Twitter)

Sin embargo, a diferencia de Nimu, quien prefiere el anonimato a toda costa aún en presentaciones físicas, Star desea dejar atrás ese aspecto y mostrar su rostro para poder reunirse con su comunidad; aunque reconoce que en este momento prefiere mantener su identidad en secreto “al menos por unos años más”.

Star tiene una particular visión sobre los avatares virtuales, y es que aún cuando la virtualidad ha representado un escape de la realidad para las personas y permite una interacción de forma remota entre las personas; ella ve una limitación muy importante: los avatares no pueden expresar emociones.

“Me parece un proco frustrante. Mi avatar es en 2D, entonces no terminas de expresar las emociones que quieres. Algo tan simple como mover mi brazo no se puede ver (...) Cuando estoy triste, el avatar siempre va a estar feliz”, aseguró..

