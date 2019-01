El mismo reglamento –desconociendo los elementos esenciales de la democracia de la Carta Democrática Interamericana (CDI)- expresa que "otra forma de esclarecer lo que son elecciones democráticas es indicar lo que no incluye esta definición", textualmente: "En primer lugar esta definición no incluye una gama de aspectos relacionados con el proceso electoral tales como el abstencionismo, la obligatoriedad del voto, la delimitación de distritos de votación, la fórmula electoral utilizada para traducir la cantidad de votos a puestos parlamentarios, y la presencia de cámaras territoriales… En segundo lugar, excluye aspectos tales como la independencia de las autoridades electorales y la confianza que demuestran los distintos actores en el proceso y los resultados electorales… En tercer lugar no abarca una multitud de temas que son comúnmente identificados como los desafíos de la gobernabilidad democrática. Esta definición no cubre lo que sucede después de haberse completado un proceso electoral…"!!??