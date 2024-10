Así se confirmó la muerte de Yahya Sinwar: los detalles que permitieron identificar su cuerpo en Israel

La policía israelí explica la identificación del cuerpo de Sinwar

La policía israelí explicó cómo identificó el cuerpo del líder de Hamas Yahya Sinwar, que fue abatido por fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

La comandante de la unidad forense de la policía, la comisionada adjunta Aliza Raziel, dijo en una declaración en video que una vez que el ejército envió fotos de los dientes del cuerpo, así como muestras del mismo, los dentistas de la policía y el Instituto de Medicina Forense de Israel pudieron comparar las muestras con la información de Sinwar en la base de datos.

Yahya Sinwar sonríe al saludar a Ismail Haniyeh a su llegada al cruce de Rafah con Egipto en el sur de la Franja de Gaza el 18 de octubre de 2011. Sus dientes fueron una de las claves para identificarlo (REUTERS/Mohammed Salem/File Photo/Archivo)

“Hoy al mediodía (por el jueves 17), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) solicitaron ayuda para identificar al archiasesino Yahya Sinwar. Los dentistas voluntarios de la policía israelí recibieron fotografías de sus dientes en el campo y las compararon con los registros dentales anteriores que tenemos, y con eso confirmaron la identificación unívoca de Sinwar”, dijo Raziel.

“Al mismo tiempo, llegaron muestras del cuerpo al Instituto de Medicina Forense de Israel. Tomamos huellas dactilares y las comparamos con la base de datos de la policía de Israel. El Instituto de Medicina Forense elaboró un perfil de ADN y lo envió a la base de datos de ADN de la policía israelí. En ambos casos encontramos una coincidencia con Yahya Sinwar. Así que tenemos (coincidencias de) ADN, huellas dactilares y dientes de Yihya Sinwar. La policía de Israel y la autoridad penitenciaria tienen todos estos datos y de hecho usamos datos anteriores para comparar”, agregó la comisionada.

También el jueves por la noche, la policía israelí escoltó un convoy que transportaba el cuerpo de Sinwar al centro de Israel, donde fue entregado al instituto de medicina forense del país.

“Nos dirigimos a una operación que, debo decir, es un cierre, con suerte, de la relación con el archiasesino que masacró a nuestro pueblo hace exactamente un año, en la festividad de Sucot. Qué simbólico es que, para nuestra gran alegría, nuestros valientes combatientes lo mataran en Gaza en esta festividad. Ahora nos dirigimos a la operación ‘Primera ronda’, una operación que, en realidad, es una escolta y protección de nuestras fuerzas”, dijo Yogev Atias, quien es parte del equipo de información de la unidad forense de la policía que escoltó el cuerpo de Sinwar.

El jueves por la mañana, Israel confirmó que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, el arquitecto del ataque del 7 de octubre contra Israel el año pasado, había muerto en Gaza.

Fuentes de Hamas dijeron primero que los indicios sugerían que Sinwar había muerto durante una operación israelí en la zona de Tal El Sultan, en el sur de Gaza. Más tarde, uno de los posibles sucesores del jefe terroristas, Khalil al-Hayya, confirmó la muerte del miliciano y agregó que los 101 rehenes que aún mantiene el grupo terrorista en Gaza no serán liberados si no cesa la guerra y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se retiran del enclave palestino.

Yogev Atias, miembro del equipo de información de la unidad forense de la policía que escoltó el cuerpo de Sinwar

El ejército israelí confirmó en una publicación en X que Sinwar estaba muerto el jueves. Su muerte representa un gran impulso para el ejército israelí y el primer ministro Benjamin Netanyahu después de una serie de asesinatos de alto perfil de líderes prominentes de sus enemigos en los últimos meses.

Los medios israelíes informaron de que la operación fue una redada de rutina que atrapó a Sinwar por casualidad. El ejército dijo que no había señales de que hubiera rehenes israelíes presentes en el edificio.

Al-Hayya insistió en que no negociará sobre los cautivos de manera diferente porque Sinwar ya no esté con vida: “No quedarán libres a menos que cese la agresión contra nuestro pueblo, se produzca una retirada completa, y nuestros heroicos prisioneros salgan de las cárceles de la ocupación”, declaró.

(Con información de Reuters)