La Asociación Mundial no sólo premia a los más veloces. Unos años atrás otorgó un galardón muy especial. Graham Parker, un inglés que ya pasó los 50 años y que compró el Cubo de Rubik en 1983 no quiso leer libros ni ver tutoriales. Decidió no utilizar atajos para enfrentarse al Cubo. Eso tuvo su costo: tardó 26 años en poder resolverlo. Pero también consiguió su recompensa. La Asociación Mundial lo premió reconociéndole su dedicación (y su innegable obstinación).