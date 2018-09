Blanco continúa con su teoría: "A mí me pasó, y lo que hice fue pedir ayuda. Yo hablo de sexo, mi hijo sabe que soy bisexual y mi marido me mete mano cada vez que se cruza conmigo por un pasillo. Continuamente me mete mano, me da besos y me dice cosas bonitas porque nosotros nos gustamos mucho y ronroneamos mucho. Y mi hijo lo ve. Y mi hijo me quiere muchísimo, y me lo demuestra metiéndome mano. Yo a mi hijo le he tenido que decir 'cariño, tú me quieres como si yo pudiese ser tu novia, y yo no soy tu novia, soy tu madre'. Me siento muy feliz de romper estos tabúes. Me siento afortunada. Soy feliz y me gusta mucho lo que estoy haciendo. Mucho".