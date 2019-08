"No voy a mandar ningún mensaje con dedicatoria porque no quiero que se vaya a malinterpretar, nosotros siempre vamos a defender a nuestro pueblo, México siempre sera nuestra prioridad. Sin embargo, y a pesar del dolor de la indignación que tenemos por estos hechos, no queremos prestarnos a que se utilice con propósitos electorales en Estados Unidos".