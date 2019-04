Me siento tranquilo, me siento feliz y pues yo lo que no quiero es pensar que me pueda pasar mañana, no sé… que me pueda caer el viernes, o sea no pienso eso, sino que lo estoy disfrutando cada momento al máximo, salgo disfruto y lo hago con el mayor amor y con el mayor respeto", concluyó José Antonio Reyes, el Cristo de Iztapalapa de este año.