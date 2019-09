– Antes de 'La Casa de Papel' no habías escrito ningún guion.

– ¡Ni siquiera había visto uno! (risas). Todo surgió cuando el director Álex Pina leyó mi novela ('El crimen del vendedor de tricotosas', 2015, Editorial Planeta) y me llamó para un proyecto nuevo. Yo no sabía quién era, busqué en Google su nombre y dije: '¡Ay Dios!'. Es el responsable de casi todos los éxitos de la ficción audiovisual española: 'Los Serrano', 'Vis a Vis', 'El Barco', Los hombres de Paco'… Quedé con él por educación, por entonces me iba bien en el periodismo: trabajaba en televisión, estaba en la radio y tenía una columna. Fue una noche lluviosa de diciembre en Madrid y nos dieron las cinco de la mañana. Me contó el atraco como si él mismo fuera el personaje de El Profesor. Me convenció, claro: 'Si no te importa que no tenga ni idea de guiones, yo quiero estar en tu banda', le dije. Me contestó que eso era lo de menos, que él me enseñaría. En ese momento mandé a la mierda 15 años de carrera en el periodismo (más risas).