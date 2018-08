El Tesoro de Estados Unidos impuso este martes sanciones a dos navieras rusas y seis buques de bandera rusa por violar las medidas económicas contra Corea del Norte.



El Tesoro dijo que las empresas Primorye Maritime Logistics Co. y Gudzon Shipping Co. poseen un camión cisterna, el M / V Patriot, que realizó transferencias de petróleo a buques norcoreanos dos veces a principios de este año. La actividad violó un embargo respaldado por la ONU sobre hacer negocios con Corea del Norte (RPDC), como parte de un esfuerzo para presionar a Pyongyang para que abandone sus programas de armas nucleares y misiles balísticos.



"Las transferencias entre barcos con embarcaciones con bandera de Corea del Norte desde Rusia o cualquier otro lugar que suministre, venda o transfiera a la RPDC o desde ella están prohibidas por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.