-¿Cómo quedó la relación entre serbios y croatas después del conflicto de los Balcanes?

-Yo creo que mejoró pero hay una distancia. Me ha pasado en viajes que hay un saludo pero es más político pero creo que la gente no es así, es más de los que toman decisiones pero la gente, no tanto. Cuando en este Mundial Croacia eliminó a Rusia, me encontré con un señor serbio y yo estaba festejando en voz alta y me felicitó. La gente no está metida en eso, aunque seguramente hay alguna bajada de línea y la gente lo toma como algo radical. Hay que tratar de no mezclar. Croacia dejó afuera a Serbia para clasificar al Mundial 2014 y si hablamos de rivalidad deportiva, Croacia le ganó a Serbia en fútbol pero en básquetbol Serbia le gana casi con la camiseta y eso lo sufrimos. De todos modos, cuando era chico yo era hincha de Yugoslavia. Yo no tengo ningún tipo de resentimiento ni con Serbia, Montenegro, Kosovo o Macedonia. Al contrario, es parte de la familia. Eso viene más por el lado de los que lo han sufrido en carne propia.