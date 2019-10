“Tengo una idea, pero es difícil hablar hoy”, expresó el ex jugador de la Selección de Francia a The Associated Press en una entrevista sobre sus planes futuros. Uno de los problemas que dificultan el retorno del hombre de 64 al fútbol es que cualquier regreso a un puesto de alto rango lo obligaría a pagarle a la FIFA una multa económica cercana a los 60.000 dólares que tiene tres años de retraso. Platini sigue impugnando esa multa en la corte y continúa disputando las acusaciones que llevaron a su prohibición de cuatro años de todas las actividades de fútbol.