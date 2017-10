Hubo un tiempo en que vestir la camiseta de las juveniles de Inglaterra significaba haber sido uno de los pocos talentos que había llegado al primer equipo de alguno de los clubes de la Premier League. "Nunca conocía a mis compañeros. Cuando jugué en los equipos juveniles de Inglaterra, realmente no parecía que hubiera un plan para mi progreso. En aquel momento, si eras joven y te iba bien en tu club, entonces tenías la oportunidad de jugar para Inglaterra en tu categoría. Ese era el único criterio y no había una continuidad real de grupo", explicó en un artículo en la BBC el ex futbolista Jermaine Jenas, quien vistió la camiseta de los Tres Leones en todas sus categorías, desde la sub-15 en adelante, siendo capitán del Sub-19, Sub-20 y Sub-21. Siempre lo rodeaban de diferentes jugadores y la única razón por la que portaba el brazalete era por ser el jugador con más alto perfil.