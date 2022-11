Polo Polo celebró el hundimiento de los impuestos a las iglesias en la Tributaria

El representante a la Cámara celebró el hundimiento del artículo que buscaba implementar impuestos a las iglesias. Foto: Colprensa

La reforma tributaria es un hecho. Tras varias horas de discusión en el Senado de la República, finalmente la forma de recaudo presentada por el gobierno de Gustavo Petro y la cual fue gestada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo fue aprobada; con esta esperan recaudar alrededor de 20 billones de pesos anuales los cuales impulsarían algunos de los proyectos sociales del jefe de Estado y su gabinete ministerial.

En la discusión hubo algunos artículos los cuales fueron hundidos y uno de los que más polémicas suscitó en los últimos días fue el de los impuestos a las iglesias, el cual era impulsado por la representante a la Cámara, Katherine Miranda. En el debate de la tributaria del pasado miércoles 2 de noviembre el senador Mauricio Giraldo propuso modificar el artículo 15 que buscaba gravar las iglesias.

De acuerdo con el parlamentario, lo que se busca ahora es que los recursos de las actividades celebradas sean reinvertidos en el cumplimiento de la misionalidad y no tributados. Pese a esto, ahora la propuesta será puesta en votación en el debate que se realice en la Cámara de Representantes y allí podría volver a ser tenido en cuenta este impuesto. No obstante, lo sucedido en el Senado generó mucha alegría entre algunos sectores políticos que no estaban de acuerdo con estos impuestos.

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, ha tenido una postura férrea con respecto a la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda. El congresista celebró que el impuesto a las iglesias se cayera en la plenaria del Senado y con un corto mensaje en sus redes sociales destacó es te hecho.

“Se tumbó en senado el impuesto a las iglesias”, escribió el congresista que a lo largo del día se mantuvo firme en contra de la tributaria que estaba siendo discutida en el Senado. En otro mensaje publicado en sus redes sociales el parlamentario afirmó:

“El gobierno, su presidente de la Cámara y su bancada, están afanados por ponerle impuesto a las compotas, chocorramo, bonyourt, mermelada, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaras. Tanto q no permiten la discusión; quieren aprobar todo a pupitrazo. Acá estamos dando la pelea!”, señaló Polo Polo.

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ha sido uno de los políticos que más ha estado en contra de la reforma tributaria y pese a que esta fue aprobada, destacó la caída del artículo que buscaba gravar las iglesias.

“Logramos tumbar el impuesto a las iglesias. Hay que defender el trabajo social que cumplen en nuestro país. Por cierto, las iglesias ya pagan impuestos cuando tienen actividades diferentes a su misionalidad. Lo que quería el gobierno era perseguir la fe”, aseguró el parlamentario en sus redes sociales.

Por otra parte, hubo quienes rechazaron la decisión como la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quien publicó en su cuenta de Twitter que, “utilizaron la fe para manipular la eliminación de impuestos a negocios en iglesias. El quiebre de los hidrocarburos si se exigían impuestos a estas empresas. Utilizaron sitios de ciudado como excusa para reducirle impuestos a las empresas. Ganó la razón #TributariaParaElCambio”.

Por otra parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó durante su intervención en la plenaria que, “no se está votando aquí para ponerle impuestos a las iglesias, sino a los negocios colaterales de muchos pastores que se enriquecen. El artículo es claro”.

