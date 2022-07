Para Margarita Rosa de Francisco, el ‘empoderamiento de la mujer’ no es poder llegar a ser soldada, generala o coronela del Ejército

La actriz, que es muy activa en Twitter, publicó una corta reflexión sobre el empoderamiento femenino y el papel de las armas en la configuración de un proyecto opositor al patriarcado. Foto: Instagram - @margaritarosadefrancisco

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices y artistas más importantes de Colombia, por lo que cada vez que da una opinión en Twitter –o su recién abierta página web– no faltan las reacciones e interacciones por sus siempre lucidas y –para algunos incómodos– declaraciones.

En las últimas horas la actriz y estudiante de filosofía publicó un tuit sobre uno de los temas que la obsesiona, la mujer y el empoderamiento femenino. En su publicación de Francisco escribió: “No crean que “empoderamiento de la mujer” es poder llegar a ser soldada, generala o coronela del Ejército. Las armas (según mi nunca humilde opinión) no podrían ser parte de ningún proyecto opositor del patriarcado”.

Lo que no pasó desapercibido ante los tuiteros, que prontamente le contestaron a la actriz. Entre los comentarios más destacados están los siguientes: “Si las armas estuvieran a cargo de las mujeres, seguramente habría menos guerras en el mundo. No tengo pruebas pero tampoco dudo de Hanna Arendt”, le contestó un usuario, al que otro usuario le contestó irónicamente que “Catalina la Grande, María de Médici, Isabel I, Victoria, María Estuardo, se ríen en sus tumbas”.

Otro tuitero le escribió “Las armas tienen muchas facetas, de hecho las más peligrosas son la segregación, el empoderar, la arrogancia, el némesis exacerbado, lo demás son balas y pólvora tal vez más inofensivas”.

Otros usuarios aprovecharon la oportunidad para atacar a la actriz escribiéndole “estas analogías son tan pobres que ameritan estudiar filosofía para aprender de contexto y estructura epistemológica”. Otro tuitero, que citó el trino de Margarita Rosa, no se limitó a cuestionar a la actriz sino también al movimiento feminista al escribir

“El pensamiento básico de la feminista estereotipada que asume que las armas y la violencia son condiciones propias de los hombres. No se salen del libreto: no sé si es pereza o pobreza mental”.

Por su parte una tuitera también le contestó a la actriz para ampliar la discusión: “Empoderamiento de la mujer es que pueda llegar a ser lo que quiera. La oposición al patriarcado desde la oposición a la guerra también es una discusión importante, pero quién dice que no se puede hacer desde adentro. No me gusta que se impongan formas de ser o no ser feminista”.

Otra tuitera también quiso hacer parte de la discusión y escribió: “De acuerdo, la lógica del ejército es la de promover una masculinidad hegemónica violenta y jerárquica, que inevitablemente sostiene el patriarcado. Es ganar un cuerpo femenino para participar en que perdure un sistema que oprime a las mujeres”.

Margarita Rosa rinde homenaje a mujeres en Twitter

Por otro lado, Margarita Rosa de Francisco, que es bastante activa en Twitter, en días pasados decidió rendirle un pequeño y sencillo homenaje a las mujeres que ha conocido a través de esta red social, entre las que destacó a la escritora Carolina Sanín, la también escritora y columnista Helena Uran Bidegain, la activista y senadora electa Isabel Cristina Zuleta, la nueva ministra de Salud Carolina Corcho y la abogada penalista Helena Hernández, entre otras.

“Amo este barrizal que es Twitter porque, aun en medio del lodo, he encontrado refugio en el saber y sensibilidad de mujeres como @SaninPazC, @HelenaUranBideg, @navegandita, @ISAZULETA, @CarolinaCorcho, @Helena77Hdez, @afro_candombera, @femi_artesanal y las que se me escapan”, escribió la actriz, que completó su mensaje en el siguiente trino: “Y si miran con más atención, algunas de ellas no comparten las mismas posturas frente a distintos temas. ¿Cómo no aprender de mujeres tan diversas? Es un deleite”.

