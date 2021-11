‘Laundry service’ de Shakira: 20 años moviendo la cadera al son del álbum bilingüe que se robó corazones y ovaciones

¡Shakira, de fiesta! Celebra 20 años del estreno de su álbum ‘Laundry Service’. Fotos tomas de Instagram.

La exitosísima carrera artística de Shakira celebra por estos días uno de sus mayores triunfos desde que saltó a la fama: los 20 años de ‘Laundry service’, su quinto álbum y el más exitoso de toda su trayectoria, no solo por las canciones que lo componen -que hoy se siguen reproduciendo en su natal Colombia y en varias partes del mundo-, sino también porque fue la producción con la que debutó cantando en inglés.

Servicio de lavandería, como traduce el nombre del álbum de la intérprete barranquillera, salió a la luz pública en noviembre de 2001 donde también se dejó ver rubia y cautivó a toda una generación con su sensual y característico movimiento de caderas.

El álbum ha sido tan exitoso que en sus dos décadas de existencia ha vendido 3.6 millones de copias en los Estados Unidos hasta la fecha, según documenta Music Business Worldwide. Además, la crítica ha ovacionado este grupo de canciones como uno de los mejores de la música latina; por lo que no solamente es un orgullo para la voz de ‘Waka Waka’ y ‘La tortura’, sino que también para su tierra, que la catapultó a la fama mundial de la que hoy goza a sus 44 años.

De hecho, como regalo para sus fanáticos, Shakira dio a conocer que desde este sábado 13 de noviembre estará disponible la versión extendida de ‘Washed And Dried’ para que todos los que siguen su carrera se gocen, bailen y disfruten con una secuela de ‘Laundry Service’.

Cabe recordar que, aunque en 1998 Shakira ya daba entrevistas en inglés y varios expertos de ese entonces aseguraban que estaba ad portas de sacar música bilingüe, no fue sino hasta dos años después que decidió arriesgarse y, como ella misma lo ha dicho a lo largo de estos 20 venturosos y exitosos años, no se arrepiente, pues fue la clave de su hoy inminente éxito en el pop mundial.

Laundry Service consta de 13 pistas: 8 en inglés y 5 en español, que ha acompañado a los ciudadanos de todo el globo terráqueo en fiestas, decepciones amorosas y ‘tusas’, como se le conocen a esas situaciones tristes durante una relación en Colombia.

Los sencillos de esta producción son: Objection (Tango); Underneath Your Clothes; Whenever, Wherever; Rules; The One; Ready for the good times; Fool; Te dejo Madrid; Poem to a horse; Que me quedes tú; Eyes Like Yours; Suerte y, quizá uno de los mayores éxitos en su país, Te aviso, te anuncio.

Las redes sociales de Shakira, que son tan famosas como ella, fueron el escenario para que ella agradeciera a sus fans del mundo por el apoyo que le han dado en estos varios años de carrera y donde dijera lo que representa para ella su álbum cumpleañero.

“Laundry Service fue una prueba de mi compromiso con la música y mis propios sueños”, expresó la colombiana a través de su perfil de Instagram.

Además, no ha sido el único pronunciamiento de la barranquillera al respecto sobre uno de sus primeros ‘bebés’. En diálogo con la revista extranjera People, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nombre de pila de la famosa, reconoció que “fue un gran reto y una gran oportunidad. Había tenido un poco de éxito en el mundo (de la música) en español, pero era estimulante e intimidante a la misma vez, entrar en nuevos territorios”.

En los perfiles de Twitter, Facebook e Instagram de la cantante oriunda del departamento del Atlántico en Colombia, también se puede ver todo el ‘spam’ que compartió con publicaciones referentes a este álbum que, en su vigésimo aniversario, sigue sacándole emociones, lágrimas y cientos de gritos a sus fieles seguidores.

