Corte Constitucional ordena regular el Piso de Protección Social

Este 25 de agosto la Sala Plena de la Corte Constitucional derogó un artículo del Plan de Desarrollo 2018-2022, que da las indicaciones para el Piso de Protección Social de las personas que tienen ingresos menores al salario mínimo.

Esta decisión, de acuerdo con el comunicado del alto tribunal, tendrá efecto solo hasta junio 20 de 2023, dándole espacio al Congreso de la República para que, mediante una ley ordinaria, regule el asunto y así no afectar a las personas que actualmente acuden a este sistema.

La sentencia se da a conocer luego de que en otro expediente presentado hace algunos días, el alto tribunal diera el visto bueno a este sistema. Con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, la Sala Plena recordó que las leyes que dan viabilidad al Plan Nacional de Desarrollo “sólo deben contener disposiciones que tengan un carácter instrumental, esto es que tengan una relación de medio a fin para impulsar el cumplimiento del Plan, con las metas previstas en la parte general del mismo y, a su vez, estén dirigidas a materializar un fin de planeación”.

Aunque el alto tribunal dijo que era viable establecer la relación con el pacto estructural de equidad y sus objetivos, metas y estrategias, la relación no es directa ni inmediata.

El Piso de Protección Social, allí incorporado, es una disposición del sistema de seguridad social de índole transversal que debería ser regulada mediante un procedimiento legislativo ordinario previsto en la Constitución, de tal manera que se garantizara el principio democrático. La norma demandada no corresponde a la función de planificación, que no busca impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y no constituye una autorización de recursos o apropiaciones para la ejecución de este.