América Latina

Un tribunal ordenó al Gobierno de Brasil garantizar el transporte de los indígenas para votar en la segunda vuelta

El fallo, dictado a tres días del balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro, responde a denuncias de comunidades que no pueden llegar a los centros de votación. Algunos electores del Valle del Javari viven a más de 890 kilómetros de ellos

Trabajadores electorales con urnas para votos en Costa do Jatuarana, en el estado de Amazonas, Brasil, el 3 de octubre del 2026. (AP foto/Edmar Barros)
Trabajadores electorales con urnas para votos en Costa do Jatuarana, en el estado de Amazonas, Brasil, el 3 de octubre del 2026. (AP foto/Edmar Barros)
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Un tribunal federal en el estado de Pará ordenó el jueves al gobierno federal de Brasil que garantice los medios para que indígenas de todo el país puedan votar en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo.

“La distancia geográfica, combinada con la falta de transporte accesible, puede hacer que un derecho con reconocimiento formal sea imposible de ejercer en la práctica”, señaló el fallo.

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El fallo concedió una solicitud presentada el miércoles por fiscales federales, quienes solicitaron transporte gratuito por río, tierra o aire, así como el financiamiento de alimentos, intérpretes, facilitadores culturales y señalización en lenguas indígenas en los centros de votación.

La demanda presentada por los fiscales menciona los relatos de comunidades de todo Brasil, incluidas denuncias de que gobiernos municipales negaron transporte por motivos políticos y de que algunos ganaderos impidieron que sus trabajadores indígenas pudieran salir de las haciendas para ir a votar.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se enfrentarán el domingo en lo que los sondeos indican que será una reñida segunda vuelta electoral. Los dos candidatos tienen enfoques contrastantes para proteger a la Amazonía.

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Personas llegan a un centro de votación durante la jornada electoral, el domingo 4 de octubre de 2026, en Iranduba, Brasil. (AP Foto/Edmar Barros)
Personas llegan a un centro de votación durante la jornada electoral, el domingo 4 de octubre de 2026, en Iranduba, Brasil. (AP Foto/Edmar Barros)

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), anunció el jueves que presentó una solicitud urgente ante la Oficina del Inspector General de Justicia para garantizar que todos los funcionarios electorales actúen con rapidez para ayudar a los indígenas a llegar a los centros de votación.

El problema más grave involucra a 43 comunidades indígenas en lo profundo de la selva del norte de Brasil, indicó Apib. El tribunal electoral del estado de Amazonas rechazó el martes una petición de asistencia de transporte presentada por Univaja, una asociación que representa a los pueblos indígenas del Valle del Javari.

Algunos de estos votantes viven a más de 895 kilómetros de sus centros de votación, lo que requiere viajes de entre tres y cinco días en barco. Las autoridades necesitan usar aeronaves militares para transportar las máquinas de votación electrónicas y personal electoral a algunos lugares remotos.

“El Estado lleva la urna a la selva, pero no lleva al votante hasta la urna”, declaró Apib.

Las aldeas del territorio del Valle del Javari recibieron sus primeros centros de votación en 2014, gracias a los esfuerzos de Bruno Pereira, un experto en temas indígenas que murió en 2022 mientras cumplía una misión en el Valle del Javari junto al periodista británico Dom Phillips.

La agencia de asuntos indígenas del gobierno brasileño, Funai, dijo a AP que ha consultado a las comunidades sobre las necesidades de transporte para la segunda vuelta, pero señaló que las autoridades electorales estatales son responsables de organizarlo.

La protección de los territorios indígenas es considerada ampliamente como una de las formas más eficaces de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global.

Investigadores advierten que la pérdida continua de bosques podría acelerar el calentamiento global. Un análisis de 2022 de MapBiomas, una red de grupos no gubernamentales que monitorean el uso del suelo, encontró que los territorios indígenas en Brasil habían perdido apenas el 1% de la vegetación nativa en tres décadas, en comparación con el 20% en tierras privadas a nivel nacional.

(Con información de AP)

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