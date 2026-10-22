América Latina

Elecciones en Brasil: las regiones con más electores indefinidos que serán claves en el balotaje

Un relevamiento muestra dónde se concentran los 48 millones de votantes que no respaldaron a ninguno de los dos candidatos el pasado 4 de octubre

Infografía con mapas de Brasil, gráficos circulares, barras comparativas, medidores de porcentaje e ilustraciones sobre la participación electoral.
Una infografía detalla la distribución de los 48,1 millones de votos en disputa en Brasil entre la abstención, las capitales y las opciones minoritarias (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Casi 48,1 millones de brasileños que no votaron ni por Lula da Silva ni por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial del 4 de octubre tienen en sus manos la definición de la carrera por el Palacio del Planalto.

Un relevamiento elaborado por O Globo revela que esos electores “sueltos” —distribuidos de forma desigual por todo el país— representan el 30,5% del padrón electoral y constituyen el único reservorio de votos disponible para que ambos candidatos amplíen su caudal antes del balotaje del próximo 25 de octubre.

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Fotografía que muestra al presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y al opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (EFE/Sebastiao Moreira)
Fotografía que muestra al presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y al opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (EFE/Sebastiao Moreira)

Flávio Bolsonaro aventajó a Lula por casi dos puntos en la primera vuelta

Los resultados del 4 de octubre dejaron una diferencia mínima entre los dos finalistas: Flávio Bolsonaro captó el 47,03% de los sufragios totales, mientras que Lula da Silva obtuvo el 45,16%. El restante quedó repartido entre quienes optaron por candidatos minoritarios, anularon su voto, sufragaron en blanco o directamente no concurrieron a las urnas.

Bajo la premisa de que los bloques lulista y bolsonarista ya están cristalizados —una migración directa entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Liberal (PL) es un fenómeno estadísticamente raro en la política brasileña—, la segunda vuelta se define en la disputa por esos electores aún sin dueño.

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El presidente de Brasil, Lula da Silva (Europa Press)
El presidente de Brasil, Lula da Silva (Europa Press)

La abstención del 21% podría favorecer más a Bolsonaro que a Lula

El primer factor que desequilibra el mapa es la abstención. Uno de cada tres electores sueltos simplemente no se presentó a votar. La tasa nacional de inasistencia fue del 21%, pero osciló entre el 5% y el 40% según el municipio.

El dato preocupa más al oficialismo: en el Nordeste, bastión tradicional de Lula, la participación ya fue elevada en la primera vuelta y el margen para crecer es escaso. En cambio, las zonas donde Flávio Bolsonaro ganó por diferencia ajustada —como el sur de Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul— registraron una abstención alta y son, además, regiones más pobladas.

Si en el balotaje un mayor flujo de votantes beneficia al candidato que lideró cada localidad en la primera vuelta, las matemáticas le juegan en contra a Lula.

Las capitales concentran un cuarto de los votos en disputa y la brecha allí es aún más estrecha

Otro eje del análisis es demográfico. Un cuarto de los electores indefinidos reside en las capitales estaduales, los núcleos urbanos más densos del país. En esas ciudades, la ventaja de Flávio sobre Lula fue todavía más delgada: 34,6% contra 33,8% del electorado.

Al mismo tiempo, la proporción de votos dirigidos a candidatos alternativos resultó ligeramente superior a la media nacional, lo que convierte a las capitales en el terreno de caza más disputado de la recta final.

Flávio Bolsonaro en un acto de campaña (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Flávio Bolsonaro en un acto de campaña (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Los candidatos eliminados suman el 7,5% de los votos válidos y su destino no es uniforme

Los cuatro postulantes mejor posicionados fuera de la dupla finalista acumularon el 7,5% de los votos válidos: Augusto Cury (2,89%), Renan Santos (2,24%), Ronaldo Caiado (2,18%) y Romeu Zema (0,27%). Sin embargo, las encuestas indican que la migración de esos sufragios no será homogénea.

Caiado y Zema, ambos gobernadores con perfil de centroderecha, son señalados como los de mayor potencial de conversión hacia Flávio Bolsonaro, aunque obtuvieron las votaciones más modestas del subgrupo y con una concentración geográfica marcada en Goiás y Minas Gerais, los estados que gobiernan.

Cury y Renan Santos, identificados con un perfil más “antisistema”, podrían aportar electores captables por Lula. Su distribución de votos fue más pareja a lo largo del territorio: Cury tuvo un foco de apoyo en el sur de Minas Gerais, mientras que Renan registró mejor desempeño en la región metropolitana de San Pablo y en las capitales de los estados del sur.

Los votos nulos y en blanco superaron los seis millones, pero son los más difíciles de captar

El último segmento del electorado suelto lo componen los 6 millones de votos inválidos —nulos y blancos— emitidos en la primera vuelta. Los nulos representaron el 2,93% del total, y los blancos, el 1,84%.

Aunque para el cómputo oficial ambas categorías tienen el mismo efecto, su distribución geográfica difiere: los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) muestran que los votos en blanco predominan en el Sur y el Sudeste, mientras que los nulos se concentran algo más en el Nordeste.

La literatura académica tradicional asociaba la anulación con un gesto de protesta explícito y el voto en blanco con conformismo, pero la llegada de la urna electrónica alteró esa lectura: buena parte de los nulos corresponde hoy a errores al digitar el número del candidato.

En cualquier caso, el historial de elecciones en Brasil indica que los votos inválidos tienden a aumentar en la segunda vuelta y son particularmente resistentes a la captación entre una ronda y otra, lo que añade un obstáculo adicional para ambos contendientes.

El ganador será, en definitiva, quien logre sumar electores indefinidos en la mayor cantidad de frentes y territorios posibles, en una carrera donde cada punto porcentual puede resultar decisivo.

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