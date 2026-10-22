América Latina

Lula y Flávio Bolsonaro acordaron abrir de forma total sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos

El pacto, presentado ante el Tribunal Superior Electoral, incluye datos de familiares y compañías relacionadas, cuya divulgación en un portal público dependerá de que organismos y entidades remitan los antecedentes solicitados

El cruce entre los candidatos presidenciales comenzó durante el debate televisado previo a la segunda vuelta electoral en Brasil (REUTERS/Jean Carniel)
El cruce entre los candidatos presidenciales comenzó durante el debate televisado previo a la segunda vuelta electoral en Brasil (REUTERS/Jean Carniel)
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Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro acordaron el levantamiento recíproco, simultáneo y total de sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos, así como los de familiares y empresas vinculadas, a tres días de la segunda vuelta presidencial en Brasil.

El acuerdo quedó formalizado este jueves mediante una petición presentada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), luego de una reunión entre representantes de ambas campañas y miembros de la corte. Lula firmó el documento de forma digital, mientras que la abogada Maria Claudia Bucchianeri lo suscribió en representación de Bolsonaro.

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El texto estableció que los dos candidatos aceptaron íntegramente los términos del desafío recíproco y autorizaron la apertura de la información protegida. También dispuso que los datos se publiquen de manera simultánea en una página de acceso público, una vez que las autoridades y las entidades requeridas los entreguen.

Las campañas fijaron como plazo las 23.59 de este jueves para presentar los poderes pendientes que permitan autorizar la apertura de información perteneciente a terceros.

Tras la recepción de esos documentos, el ministro André Mendonça, responsable del expediente en el TSE, deberá solicitar la información al Banco Central, las instituciones financieras, la Receita Federal y las compañías telefónicas.

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La discusión surgió durante el debate televisado del domingo, cuando Lula desafió a Bolsonaro a abrir sus cuentas.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro acordaron el levantamiento simultáneo de sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos ante el Tribunal Superior Electoral (REUTERS/Jean Carniel)
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro acordaron el levantamiento simultáneo de sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos ante el Tribunal Superior Electoral (REUTERS/Jean Carniel)

Entre sus condiciones, Bolsonaro pidió que la medida alcanzara a Marco Aurélio Santana Ribeiro, exjefe de gabinete de Lula; a Frei Chico, hermano del mandatario; y a los vínculos de la empresaria Roberta Luchsinger con el Palacio Presidencial. También reclamó información sobre los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de Janja previa a febrero de 2025 y las visitas de los hijos del presidente al Palacio de la Alvorada.

El candidato del Partido Liberal también exigió datos sobre el uso de helicópteros, los gastos del palacio y las relaciones del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro. En su presentación ante el TSE, manifestó que no se oponía a la difusión de los mensajes intercambiados con Vorcaro.

La campaña de Lula aceptó las exigencias planteadas por Bolsonaro y entregó una nueva declaración ante el TSE. Camilo Santana, coordinador de la candidatura oficialista, afirmó que el presidente aceptó todas las condiciones y pidió que Bolsonaro autorizara la apertura de sus propios registros y los de sus familiares en el mismo plazo.

Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, reclamó rapidez a la Fiscalía y al tribunal electoral para que la medida se aplicara antes de la votación del domingo. “Esto muestra la transparencia de Lula”, declaró. El dirigente también sostuvo que la campaña pretendió que la información se difundiera en un sitio público.

(Con información de EFE y Bloomberg)

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