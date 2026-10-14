América Latina

Flávio Bolsonaro confirmó su asistencia al debate del domingo con Lula da Silva

Será el primer cara a cara de la campaña brasileña si se concreta. Ninguno de los dos acudió a un debate televisado en la primera vuelta y ahora se miden, a once días de la segunda vuelta del 25 de octubre, en una carrera ajustada

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro habla en la Gran Reunión de Asociativismo en Sao Paulo, Brasil, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro habla en la Gran Reunión de Asociativismo en Sao Paulo, Brasil, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel
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El senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) a la presidencia de Brasil, confirmó este miércoles que irá al debate de la cadena Band con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), previsto para el domingo 18. Lo hizo en un video difundido en sus redes sociales, un día después de asegurar que no asistiría.

“Lula, qué previsible eres, ¿no? Bastó que dijera que no iba a participar en el debate de Band para que tú, al minuto siguiente, dijeras que sí ibas a ir. Y claro que voy a estar en el debate, solo quería que lo confirmaras”, dijo el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

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En el mismo mensaje retó al mandatario: “Te voy a restregar la verdad en la cara y te voy a desmentir en directo para millones de brasileños; te espero en el debate de Band, Lula”. Acusó además a su rival, que a los 80 años busca un cuarto mandato no consecutivo, de basar su campaña en “el miedo” y “la mentira”.

El martes 13 había dicho lo contrario. Tras un acto de apoyo de directorios estatales del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), respondió a los periodistas: “No voy, no está previsto ir a ese debate el domingo”. Añadió que su equipo técnico decidirá si asiste al de Globo, el día 23. Band mantuvo el encuentro y anunció que el atril del ausente quedaría vacío durante toda la emisión.

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El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro asiste al Gran Encuentro de Asociativismo en São Paulo, Brasil, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro asiste al Gran Encuentro de Asociativismo en São Paulo, Brasil, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel

Lula confirmó su presencia ese mismo martes, también en un video: “Espero que mi adversario comparezca para que el pueblo tenga conocimiento de las diferencias de programas y candidaturas. Yo estaré allí”.

Ni Lula ni Flávio acudieron a un debate televisado antes de la primera vuelta. Band celebró el suyo el 23 de agosto sin los dos favoritos, y los convocados por un consorcio de medios (14 de septiembre) y por Record (23 de septiembre) se cancelaron porque ninguno confirmó asistencia. Lula repitió la estrategia de 2006, cuando tampoco debatió en la primera vuelta.

El debate de Globo, fijado para el 1 de octubre, tampoco se celebró. Lula avisó el 30 de septiembre de que no iría y Flávio, que había prometido acudir aun sin su rival, se retiró unas 2 horas antes de la emisión. Atribuyó la decisión a la “censura” impuesta por el Tribunal Superior Electoral (TSE), cuya ministra Estela Aranha había prohibido a la cadena mantener en el plató el atril reservado a Lula.

La amenaza de restregarle la verdad en la cara a Lula tampoco es nueva: el senador la formuló el 27 de septiembre en Goiânia, cuando prometió ir al debate de Globo que después abandonó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), asiste a la ceremonia de firma del decreto que regula el marco legal de la industria de los videojuegos en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil), el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), asiste a la ceremonia de firma del decreto que regula el marco legal de la industria de los videojuegos en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil), el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

En la primera vuelta del 4 de octubre, según el TSE, Flávio obtuvo 56,1 millones de votos (47,03% de los válidos) y Lula, 53,9 millones (45,16%).

Un sondeo de Datafolha realizado del 6 al 8 de octubre a 2.520 personas, con margen de error de 2 puntos, da ahora al senador 49% frente al 45% del presidente, y 52% contra 48% en votos válidos. El 94% de los consultados afirma tener decidido su voto.

Ambos llegan al estudio con investigaciones que afectan a su entorno. Sobre Flávio pesa el caso del Banco Master: el 13 de mayo, Intercept Brasil, portal de periodismo de investigación brasileño, publicó mensajes y audios en los que el senador pide al banquero Daniel Vorcaro, dueño de la entidad liquidada en noviembre de 2025, fondos para Dark Horse, una película sobre su padre.

Flávio reconoce que buscó esos recursos y niega haber ofrecido ventajas a cambio. El Supremo Tribunal Federal autorizó a la Policía Federal a investigar los pagos de Vorcaro a la producción. Lula, por su parte, afronta cuestionamientos por su hijo Fábio Luís Lula da Silva, Lulinha, investigado por sospechas de tráfico de influencias, un asunto que Flávio ya usó en su campaña.

El mismo Datafolha, en un sondeo divulgado el 9 de octubre, halló que el 78% de los encuestados considera muy importante que ambos asistan a los debates. Tras el del domingo solo quedará el de Globo, el viernes 23, al que Flávio aún no se compromete, y las urnas abrirán dos días después con el senador al frente en la última encuesta.

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