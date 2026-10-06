Quiénes son, qué dicen y qué piensan los tres diputados más votados de Brasil

Nikolas Ferreira, Lucas Pavanato y Erika Hilton (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tres candidatos más votados para la Cámara de Diputados de Brasil construyeron discursos con prioridades políticas marcadamente distintas. Un análisis de más de 3.000 intervenciones parlamentarias identificó la seguridad pública, la educación y la familia como ejes de Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, mientras que Erika Hilton concentró sus referencias en las mujeres, la población LGBTQIA+, la igualdad racial y los derechos humanos.

El estudio, elaborado por O Globo mediante herramientas de inteligencia artificial, comparó los discursos de Ferreira y Hilton en la Cámara de Diputados, y los de Pavanato en el Concejo Municipal de San Pablo. Para hacer equivalente la medición entre dirigentes con trayectorias legislativas diferentes, contabilizó la frecuencia de los términos cada 10.000 palabras.

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Los tres fueron elegidos diputados federales el domingo pasado, aunque en circunscripciones estatales diferentes. Ferreira, del Partido Liberal (PL), fue reelegido por Minas Gerais con 3.119.318 votos, equivalentes al 24,7% de quienes acudieron a las urnas en ese estado. Pavanato, también del PL, reunió 3.038.438 sufragios en San Pablo, el 11,5% de los votantes; mientras que Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), obtuvo 1.596.472 votos en ese mismo estado, el 5,9% del total.

Nikolas Ferreira (REUTERS/Mateus Bonomi)

Nikolas Ferreira priorizó el crimen organizado y la educación

Ferreira, de 30 años, fue el candidato con mayor cantidad de votos a diputado federal en el país. Su vocabulario político se concentró en conceptos asociados a la seguridad pública, como “crimen organizado”, “mayoría de edad penal”, “Comando Vermelho” y “cadena perpetua”.

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En un discurso de agosto de 2023, el legislador vinculó el debate sobre penas más duras con el homicidio de un policía militar durante una operación en Guarujá, en el estado de San Pablo. En esa intervención sostuvo que la falta de condenas severas implicaba una “condena perpetua” para las víctimas de la delincuencia.

La educación fue el otro tema relevante en sus alocuciones. Las palabras “niños” y “escuela” sumaron 37 menciones cada 10.000 palabras.

Ferreira presidió la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en 2024 y, en su primer mandato, también ocupó cargos de representación de la oposición y de su bloque parlamentario.

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Lucas Pavanato

Lucas Pavanato llevó al Congreso una agenda de seguridad y confrontación política

Pavanato, de 28 años, obtuvo la segunda mayor votación nacional. Su elección por San Pablo se produjo después de un período como concejal de esa ciudad, cargo al que llegó en 2024 con 161.000 votos.

La dimensión de los resultados de Pavanato y Ferreira también está ligada a su alcance en redes sociales. Ferreira reúne más de 22,5 millones de seguidores en Instagram, mientras Pavanato tiene cerca de 5,5 millones. Descritos como “influencers de extrema derecha”, ambos superaron los tres millones de votos y se convirtieron en los diputados federales más votados de la historia de Brasil.

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Ferreira casi duplicó la votación que había obtenido en 2022, cuando ingresó por primera vez a la Cámara con 1.492.047 sufragios. Pavanato, en tanto, ganó notoriedad como youtuber conservador antes de ser elegido concejal.

Durante su etapa en el Concejo Municipal, sus discursos incluyeron asuntos locales, como la Guardia Civil y el transporte. Sin embargo, también instaló temas de alcance nacional, entre ellos la seguridad, la familia, las críticas a la izquierda, al juez Alexandre de Moraes y al Supremo Tribunal Federal (STF).

La expresión “seguridad pública” apareció 35 veces por cada 10.000 palabras en sus intervenciones, la mayor frecuencia entre los tres dirigentes analizados. Pavanato también abordó la denominada “agenda woke”, Israel y el pueblo judío, y mencionó al menos cinco veces a Ferreira, su aliado en el PL.

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La identificación de adversarios constituye otro punto en común entre Pavanato y Ferreira. El diputado por Minas Gerais nombró a Luiz Inácio Lula da Silva 21 veces por cada 10.000 palabras y al STF o a Moraes, 16 veces. Pavanato mencionó a Lula siete veces y al Supremo, diez. En los discursos de Hilton, esas referencias fueron menos frecuentes.

Erika Hilton (REUTERS/Carla Carniel)

Erika Hilton puso el acento en las mujeres, el racismo y los derechos humanos

Hilton, de 33 años, fue la tercera candidata más votada del país y la mujer con mayor respaldo electoral en la historia de la Cámara de Diputados. Superó el millón de votos que había obtenido Joice Hasselmann en 2018.

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El resultado consolidó una trayectoria electoral ascendente. Hilton obtuvo 1.596.472 votos en San Pablo, más de seis veces los 256.903 sufragios con los que logró su primer mandato federal en 2022. Con esa cifra, quedó segunda entre los candidatos a diputado federal del estado, detrás de Pavanato, y superó por casi un tercio el registro de Hasselmann.

Nacida en Franco da Rocha, Hilton inició su carrera institucional como concejal de San Pablo. En 2020 reunió 50.508 votos, la mayor cifra conseguida hasta entonces por una mujer en una elección municipal brasileña. Dos años después se convirtió en la primera mujer afro y trans elegida diputada federal. Desde marzo preside la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer, un cargo que la convirtió en la primera persona trans en encabezar ese órgano legislativo.

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La diputada del PSOL centró sus discursos en grupos sociales y reivindicaciones de derechos. La palabra “mujeres” apareció 73 veces cada 10.000 palabras, frente a las 16 menciones de Ferreira y las 17,5 de Pavanato. El término estuvo presente en el 41% de las intervenciones de Hilton examinadas.

“Mujeres negras”, “comunidad LGBTQIA+”, “igualdad racial” y “clase trabajadora” son otras expresiones que distinguen su vocabulario político. Las referencias al racismo y a los derechos humanos alcanzaron 18,7 menciones cada 10.000 palabras, cerca de cuatro veces más que en los discursos de los dos dirigentes del PL.

La legisladora fue concejal de San Pablo entre 2021 y 2023 antes de llegar a la Cámara de Diputados. Allí ejerció como líder de la federación PSOL-Rede, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Minorías e Igualdad Racial y actualmente preside la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer.

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El relevamiento registró una disminución de las referencias a asuntos vinculados con la identidad trans en las intervenciones de Hilton: pasaron de 85,7 menciones cada 10.000 palabras en el primer semestre de 2023 a 11,8 en el segundo semestre de este año.

El cambio coincidió con la presentación de una propuesta de reforma constitucional para eliminar el régimen laboral de seis días de trabajo por uno de descanso. La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento del Senado y se convirtió en una de las principales consignas de campaña de los sectores de izquierda.