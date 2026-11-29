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Los 14 migrantes fallecidos que llegaron el pasado viernes a la isla de El Hierro tras un largo rescate en el mar, que dejó además seis personas heridas y 84 migrantes rescatados, serán sepultados este domingo en los cementerios municipales de La Frontera, El Mocanal y el Pinar.

Cinco de estas inhumaciones se realizarán, asimismo, en el cementerio de La Frontera, a las 11.00 horas. Mientras, otras cuatro tendrán lugar desde las 14.00 horas en el camposanto de El Mocanal, según ha trasladado el Ayuntamiento de Valverde a Europa Press.

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Otros cinco migrantes fallecidos serán sepultados, a partir de las 17.00 horas, en el cementerio de El Pinar.