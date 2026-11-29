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Jerusalén, 29 nov (EFE).- La Fiscalía General de Israel se mostró este domingo dispuesta a entablar un diálogo con la defensa del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, en el juicio por corrupción que se sigue contra él, y pidió al tribunal una pausa de una semana en las sesiones para estudiar las propuestas de los jueces sobre los cargos.

"La Fiscalía está dispuesta a entablar un diálogo con la defensa", señala el Ministerio Público en un comunicado, en respuesta a la petición del presidente israelí, Isaac Herzog, de abrir una vía de negociación, formulada el pasado abril.

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El presidente israelí había planteado esta posibilidad después de que Netanyahu le solicitara en noviembre de 2025 un indulto por las causas de corrupción que tiene abiertas.

La decisión de la Fiscalía se produce después de que la semana pasada el tribunal que juzga a Netanyahu le pidiera retirar su acusación de una de las tres causas por las que está siendo juzgado y replantear algunos aspectos de otra de ellas.

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En la nota, la Fiscalía añade que abrirá el diálogo con la defensa del primer ministro en funciones una vez analice las peticiones del tribunal, "un proceso que se llevará a cabo de manera ordenada y expedita, junto con el equipo de la Fiscalía".

Para ello, los fiscales de los casos contra Netanyahu reclamaron en un escrito, facilitado a los medios por la Fiscalía, que una vez concluya el testimonio en el juicio del ex fiscal general Avijái Mandelblit, se conceda "un receso de una semana sin sesiones" para examinar las "afirmaciones y observaciones" de los jueces y preparar la base sobre la que la fiscal general, Gali Baharav-Miara, y el fiscal del Estado, Amit Aisman, fijarán su posición.

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Los jueces expresaron sus posiciones sobre los cargos en una vista celebrada el pasado miércoles con la participación de ambos, en la que instaron a la fiscal general a retirar los cargos en una de las tres causas abiertas contra Netanyahu y a replantearse los de otra.

Herzog había pedido abrir un proceso de mediación para alcanzar un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del primer ministro, una propuesta ante la que el ministerio público no se había pronunciado hasta ahora.

Netanyahu, que gobierna en funciones desde las elecciones del 27 de octubre, está acusado de fraude, abuso de confianza y cohecho en tres causas por corrupción, conocidas como casos 1000, 2000 y 4000, y niega todas las acusaciones.

En el mismo juicio, que comenzó en 2020, están acusados también el empresario Shaul Elovitch y su esposa, Iris, y el editor del diario Yediot Aharonot, Arnon Mozes. EFE