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Bagdad, 29 nov (EFE).- Un tribunal penal de Irak condenó este domingo a cadena perpetua a siete ciudadanos franceses y a quince años de cárcel a otros dos por pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico (EI), informó este jueves el Poder Judicial iraquí en un comunicado.

Con este veredicto, son ya 35 los ciudadanos franceses condenados a diferentes penas de cárcel por la Justicia iraquí por pertenecer a la organización terrorista en las últimas semanas, todos ellos tras haber llegado a principios de este año desde la vecina Siria a Irak.

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"Tras varias sesiones, el Tribunal Penal de Karj (en Bagdad) dictó sentencias de cadena perpetua contra siete acusados, y de quince años de prisión contra otros dos, todos portadores de la nacionalidad francesa, por el delito de pertenencia a grupos terroristas del EI", según la nota.

Añadió que la sentencia fue emitida "en presencia de sus abogados y representantes de la Embajada de Francia en Irak".

Explicó también que el caso fue investigado por el Primer Tribunal de Investigación de Karj "con el apoyo del Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional, que contribuyó a verificar las pruebas y los documentos basándose en su base de datos nacional, que decidió remitirlo a la corte competente de acuerdo con los procedimientos legales establecidos".

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Los condenados forman parte de un total de 47 ciudadanos franceses trasladados a partir de enero pasado, junto a miles de personas de varias nacionalidades, desde centros de detención en Siria a Irak. De ellos, treinta han sido condenados a cadena perpetua, una pena que en Irak suele acarrear al menos 20 años de prisión efectiva.

En septiembre pasado, Irak anunció que abordará y negociará "según cada caso" el destino de más de 5.700 presos del grupo yihadista EI, originarios de 42 países, que fueron transferidos al país desde la vecina Siria en un proceso iniciado en enero pasado bajo supervisión de Estados Unidos. EFE

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