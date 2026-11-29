Blanca Romero posando en un photocall EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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La victoria del Deportivo Alavés frente al Real Madrid por 2-1 ha tenido una espectadora muy especial. Blanca Romero ha seguido el encuentro acompañada de una amiga desde un restaurante, posiblemente en Asturias, y no ha dudado en compartir su reacción tras el triunfo del equipo dirigido por su expareja, Quique Sánchez Flores. Con una sonrisa y haciendo gala de su habitual sentido del humor, la actriz ha celebrado el resultado con una frase muy significativa: "¿Veis como tenía arte?". Una divertida reacción que llega después de que Blanca hablase públicamente en televisión sobre su ruptura sentimental con el entrenador, convirtiendo este inesperado guiño futbolístico en un nuevo capítulo de su historia.

Mientras Blanca disfrutaba del encuentro, Quique Sánchez Flores vivía desde el banquillo una noche para recordar. El técnico ha celebrado por todo lo alto una victoria de enorme valor frente al conjunto blanco, destacando el esfuerzo colectivo de sus jugadores y la dificultad de imponerse a un rival con tanto talento: "Hemos hecho historia y esto quedará en sus recuerdos para siempre", ha asegurado tras el partido, visiblemente satisfecho por el resultado conseguido.

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En su análisis del encuentro, el entrenador también ha querido poner en valor el trabajo defensivo de su equipo y la capacidad de sus futbolistas para frenar las principales armas ofensivas del Real Madrid. "Tienen que pasar muchas cosas para conseguir un gran triunfo. Los jugadores han defendido bien y han evitado las transiciones ofensivas del Real Madrid", ha explicado. Además, ha reconocido que adelantarse en el marcador fue fundamental para afrontar el partido con confianza: "Nos ha dado mucha energía ponernos por delante. Es complicado minimizar a tantos jugadores de este nivel".

Una noche redonda para Quique Sánchez Flores, que suma una victoria histórica al frente del Alavés, y que también ha despertado la atención por la reacción de Blanca Romero. Aunque la actriz ha demostrado que sigue con interés los pasos deportivos de su expareja, su comentario, cargado de ironía y simpatía, no ha pasado desapercibido. Un guiño inesperado que vuelve a situar a ambos en el foco mediático tras la ruptura de su relación.

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