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Kiev, 27 nov (EFE).- El uso del servicio de internet de Starlink y de su versión militar, Starshield, funciona sin limitaciones en territorio bajo control de Kiev, pero sigue restringido para el Ejército ucraniano sobre las zonas del país actualmente ocupadas por Rusia, según explicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una entrevista con la BBC.

“Ha vuelto a la normalidad en el territorio de Ucrania que nosotros controlamos, pero ahora está limitado en los territorios temporalmente ocupados”, explicó Zelenski.

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El presidente ucraniano señaló que esta limitación impide a sus militares derribar drones de motor a reacción rusos cuando estos empiezan a dirigirse hacia territorio bajo control de Kiev desde zonas ocupadas.

“Podemos hacerlo (derribar esos drones) sobre los territorios que controlamos, pero a menudo ya es tarde”, agregó Zelenski, que explicó que Rusia destruye entre otras cosas infraestructuras energéticas ucranianas con los drones de motor a reacción.

Zelenski se quejó por primera vez a mediados de octubre de que las terminales de Starlink y Starshield que el Ejército ucraniano utiliza montadas sobre drones para poder dirigir estos aparatos no tripulados tanto en misiones ofensivas como defensivas dejaba de funcionar en el frente cuando éstos alcanzaban los 161 kilómetros por hora (100 millas por hora).

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Según la página web de Starlink, los planes para uso civil de estas terminales tienen actualmente un límite de movimiento de 100 millas por hora.

El presidente ucraniano anunció ocho días más tarde que las restricciones -percibidas en Ucrania como una forma de presión de la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, para que Kiev flexibilice su postura en las negociaciones de paz- habían desaparecido y el servicio funcionaba con normalidad.

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Elon Musk, dueño de la empresa SpaceX, propietaria de los satélites Starlink, y aliado del presidente Trump, ha acusado a Ucrania de querer utilizar terminales Starlink para usos militares que sólo pueden desempeñar las terminales que funcionan con el paquete de servicios Starshield.

Musk ha explicado que la última palabra sobre el uso de Starshield lo tiene el Gobierno de EE.UU., del que Ucrania dice no haber obtenido hasta ahora una respuesta clara sobre las limitaciones que su Ejército experimentó por primera vez en octubre y han reaparecido en noviembre.

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“Es como un ping-pong, nosotros preguntamos a una parte y nos dice que son otros. Preguntamos a la otra y dicen que no son ellos”, resumió Zelenski en su entrevista con BBC las respuestas que han obtenido de la administración de Trump y la empresa de Musk.

En esa misma entrevista, el presidente ucraniano dijo también haber recibido recientemente “algunas señales positivas” de los estadounidenses sobre esta cuestión. EFE