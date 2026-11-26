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¡El acercamiento de Kiko Rivera e Isa Pantoja es un hecho! Después de que los hijos de Isabel Pantoja dejasen a un lado sus diferencias para acompañar a Anabel Pantoja en la fiesta del segundo cumpleaños de su hija Alma el pasado domingo en Sevilla, protagonizando un reencuentro que habría sido cordial y respetuoso en presencia de sus respectivas parejas, Lola García y Asraf Beno, pero en el que sin embargo no habrían hablado sobre su relación -nula desde hace años a pesar de que en varias ocasiones el dj ha confesado que le gustaría recuperar a su hermana-, tan solo cuatro días después han vuelto a verse las caras. Y en esta ocasión, en la intimidad y sin testigos de por medio.

Y es que aprovechando que la prensa estaba detrás de la novia de Kiko por Bormujos -localidad en la que reside el dj- para intentar obtener sus primeras palabras tras el encuentro del dj y la influencer- Isa ha entrado sin ser vista en el chalet que su hermano acaba de comprarse por más de 500.000 euros después de un año residiendo en el midmo de alquiler para reunirse con él a solas.

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La sorpresa ha sido mayúscula cuando los reporteros han visto a Asraf esperando en el interior de su coche a su mujer a las puertas de la urbanización privada en la que vive el hijo de Isabel Pantoja, evitando revelar, aunque con una sonrisa y haciendo un gesto de pedir por favor con las manos varios momentos, si Isa estaba en la casa de Kiko con él, un paso de gigante por parte de ambos para sellar definitivamente la paz después de años de desencuentros públicos.

Tras recibir una llamada telefónica, el ganador de 'Supervivientes All Stars 3' ha entrado en dicha urbanización y al cabo de un minuto -lo que sin duda deja claro que no le dio tiempo ni siquiera a estar con su cuñado-, la peruana y él abandonaban el lugar. Y, con un rostro indescifrable, Isa ha evitado revelar la razón de su reunión con su hermano ni desvelar si se ha producido su reconciliación definitiva a raíz de su reencuentro en el cumpleaños de la hija de Anabel, dejando además en el aire por qué Asraf no ha podido ir con ella a la casa de Kiko.

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